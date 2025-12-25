«АгроТерра» запустила семенной завод в Курской области

Строительство завода началось в 2023 году и рассчитано на три этапа Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области

ГК «АгроТерра» запустила в Курской области завод по подработке и калибровке семян гибридов кукурузы и подсолнечника. Мощность предприятия — 460 тыс. посевных единиц, сообщает правительство региона. Завод станет ключевым звеном, объединяющим работу селекционеров, выращивание гибридов в поле и обеспечение фермеров высококачественным посевным материалом.



«Завод подобного уровня — самый современный в стране, — отметил губернатор области Александр Хинштейн. — <…> Еще один виток нашей аграрной экономики. Замечательно, когда появляются новые производства, но вдвойне лучше — когда они уникальные. Все начинается с ростка, а семена обязательно взрастим».



Строительство завода началось в 2023 году и рассчитано на три этапа. Завершение первого и второго этапов было запланировано на 2025 год, третьего — на сентябрь 2027-го. В прошлом году инвестиции в проект оценивались в 3,7 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Площадь сельскохозяйственных угодий под проект — 4 тыс. га.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее в интервью «Известиям» сказал, что уровень самообеспеченности семенами по итогам этого года должен приблизиться к 70% при плановом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 75%. «Всего три года назад мы едва достигали 60%», — напомнил он, уточнив, что значение меняется в зависимости от конкретной культуры. «Например, свои семена озимой пшеницы у нас были и раньше, причем очень достойные. А вот семян сахарной свеклы исторически не было, аграрии использовали продукцию иностранной селекции. <…> Аналогичные сложности были и с семенами подсолнечника, но здесь тоже наблюдается неплохой прирост. Понятно, что до полной самообеспеченности еще предстоит большой путь. Тем не менее позитивная динамика появилась», — оценил Патрушев.



