Правительство распределило квоту на импорт семян из недружественных стран

Общий объем составит 15 тысяч тонн против 18,3 тысяч тонн в 2025-м

Часть квоты на ввоз семян гибридов сахарной свеклы осталась не распределенной
распределил квоту на импорт семян из недружественных стран на 2026 год, за исключением части семян сахарной свеклы в объеме 900 кг. Согласно постановлению, семенной картофель смогут ввезти «Русевроплант» (1,186 т), «Солана рус» (1,288 т), «Лабуле» (5,085 т), «Норика-Славия» (2,271 т), «Флоримон-Депре» (169 кг). Ввозить семена пивоваренного ячменя в 2026 году смогут 11 компаний, наибольшая доля от квоты у компаний «-семена» (42,655 кг), «Лимагрен Ру», «СБТР», «Джермэн сид альянс Русс», «Флоримон Депре» — четыре эти компании получили разрешение на импорт 42,654 кг семян каждая. Квота на восковидную кукурузу распределена между «Мас сидс» и «НД техник» — по 150 т. 

Гибриды семян рапса в 2026 году смогут ввозить 23 компании, наибольшая часть квоты (по 148,865 т) у «Лимагрен Ру», «Долины семян», ССЦ «ЗП — Павловский», «ТД Интех», «», «Геомедика», «Агролига», «Джермэн сид альянс Русс» и «Поставка семян». Высокоолеиновые семена подсолнечника смогут импортировать 11 компаний, наибольшие объемы у ССЦ «ЗП — Павловский», «ТД Интех», , «Геомедика» и «ЮПЛ» (по 62,035 т). Часть квоты на ввоз гибридов семян сахарной свеклы распределили между 15-ю компаниями, наибольший объем (90,922 кг) у «ТД “Аверс”», «Агротех-Гаранта», «-селекции», «», «Агролиги». 

Согласно постановлению правительства, подписанному в середине декабря, в 2026 году в Россию может быть ввезено 10 тыс. т семенного картофеля (объем квоты на 2025-й — 12 тыс. т), 300 т семенной восковидной кукурузы (600 т), 500 т гибридных высокоолеиновых семян подсолнечника для посева (500 т), 1,9 тыс. т семян сахарной свеклы (2,7 тыс. т), 300 т семенного пивоваренного ячменя (500 т) и 2 тыс. т гибридных семян рапса (2 тыс. т). На пшеницу, рожь ячмень и сою квота на 2026 год, как и на 2025-й, нулевая.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников ранее говорил «», что, несмотря на квоту в объеме 12 тыс. т, в Россию в этом году не ввозился семенной картофель из недружественных стран. В 2026-м, скорее всего, импорт снова будет нулевым. «Но это пессимистический прогноз», — добавлял он. По словам эксперта, отсутствие импорта связано с тем, что в ЕС нет лабораторий, которые прошли аудит по линии Россельхознадзора, и имеют право выдавать сертификаты о качестве семенного материала картофеля. Впрочем, судя по всему, одна французская лаборатория удовлетворяет все эти требования, но это не говорит о том, что благодаря ей в этом сезоне импорт будет, отмечал он. То есть, резюмировал Красильников, вопрос не в достаточности объема, а в том, что механизм квот не работает. Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев тогда же говорил, что переход на семена высокоолеинового подсолнечника российской селекции требует периода для адаптации и апробации. При этом объемы, предусмотренные квотой, по оценкам союза, позволяют обеспечить комфортные условия переходного периода для производителей товарного высокоолеинового подсолнечника.

О самообеспеченности семенами отечественной селекции по итогам 2025 года на уровне, близком к 70%, в октябре говорил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «Продолжается большая работа по развитию нашей собственной селекции. Предусмотрен целый спектр мероприятий, направленных на стимулирование научных разработок и тиражирование этой продукции. Результаты есть. Для сравнения, в 2022 году у нас показатель самообеспеченности семенами был на уровне 60%. В 2024 году он превысил 67%. Но вот по итогам 2025 года, по нашим прогнозам, мы приблизимся уже к отметке в 70% обеспеченности семенами собственной селекции», — сказал Патрушев. 

