Правительство распределило квоту на импорт семян из недружественных стран

Часть квоты на ввоз семян гибридов сахарной свеклы осталась не распределенной Pixabay

Минсельхоз распределил квоту на импорт семян из недружественных стран на 2026 год, за исключением части семян сахарной свеклы в объеме 900 кг. Согласно постановлению, семенной картофель смогут ввезти «Русевроплант» (1,186 т), «Солана рус» (1,288 т), «Лабуле» (5,085 т), «Норика-Славия» (2,271 т), «Флоримон-Депре» (169 кг). Ввозить семена пивоваренного ячменя в 2026 году смогут 11 компаний, наибольшая доля от квоты у компаний «ЭкоНива-семена» (42,655 кг), «Лимагрен Ру», «СБТР», «Джермэн сид альянс Русс», «Флоримон Депре» — четыре эти компании получили разрешение на импорт 42,654 кг семян каждая. Квота на восковидную кукурузу распределена между «Мас сидс» и «НД техник» — по 150 т.



Гибриды семян рапса в 2026 году смогут ввозить 23 компании, наибольшая часть квоты (по 148,865 т) у «Лимагрен Ру», «Долины семян», ССЦ «ЗП — Павловский», «ТД Интех», «Сингента», «Геомедика», «Агролига», «Джермэн сид альянс Русс» и «Поставка семян». Высокоолеиновые семена подсолнечника смогут импортировать 11 компаний, наибольшие объемы у ССЦ «ЗП — Павловский», «ТД Интех», «Био-Тон», «Геомедика» и «ЮПЛ» (по 62,035 т). Часть квоты на ввоз гибридов семян сахарной свеклы распределили между 15-ю компаниями, наибольший объем (90,922 кг) у «ТД “Аверс”», «Агротех-Гаранта», «Продимекс-селекции», «Щелково Агрохим», «Агролиги».



Согласно постановлению правительства, подписанному в середине декабря, в 2026 году в Россию может быть ввезено 10 тыс. т семенного картофеля (объем квоты на 2025-й — 12 тыс. т), 300 т семенной восковидной кукурузы (600 т), 500 т гибридных высокоолеиновых семян подсолнечника для посева (500 т), 1,9 тыс. т семян сахарной свеклы (2,7 тыс. т), 300 т семенного пивоваренного ячменя (500 т) и 2 тыс. т гибридных семян рапса (2 тыс. т). На пшеницу, рожь ячмень и сою квота на 2026 год, как и на 2025-й, нулевая.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников ранее говорил «Агроинвестору», что, несмотря на квоту в объеме 12 тыс. т, в Россию в этом году не ввозился семенной картофель из недружественных стран. В 2026-м, скорее всего, импорт снова будет нулевым. «Но это пессимистический прогноз», — добавлял он. По словам эксперта, отсутствие импорта связано с тем, что в ЕС нет лабораторий, которые прошли аудит по линии Россельхознадзора, и имеют право выдавать сертификаты о качестве семенного материала картофеля. Впрочем, судя по всему, одна французская лаборатория удовлетворяет все эти требования, но это не говорит о том, что благодаря ей в этом сезоне импорт будет, отмечал он. То есть, резюмировал Красильников, вопрос не в достаточности объема, а в том, что механизм квот не работает. Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев тогда же говорил, что переход на семена высокоолеинового подсолнечника российской селекции требует периода для адаптации и апробации. При этом объемы, предусмотренные квотой, по оценкам союза, позволяют обеспечить комфортные условия переходного периода для производителей товарного высокоолеинового подсолнечника.



О самообеспеченности семенами отечественной селекции по итогам 2025 года на уровне, близком к 70%, в октябре говорил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «Продолжается большая работа по развитию нашей собственной селекции. Предусмотрен целый спектр мероприятий, направленных на стимулирование научных разработок и тиражирование этой продукции. Результаты есть. Для сравнения, в 2022 году у нас показатель самообеспеченности семенами был на уровне 60%. В 2024 году он превысил 67%. Но вот по итогам 2025 года, по нашим прогнозам, мы приблизимся уже к отметке в 70% обеспеченности семенами собственной селекции», — сказал Патрушев.



