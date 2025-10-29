KWS не повышала цены на семена более чем вдвое

Pixabay

13 октября 2025 года на сайте agroinvestor.ru вышел материал «Квота на импорт семян сахарной свеклы может быть снижена». Один из авторитетных источников в свеклосахарной отрасли, попросивший об анонимности, в числе прочего отметил, что цены на импортные семена сахарной свеклы за последние два года сильно выросли, например, стоимость семян компании KWS увеличилась более чем вдвое, со 112 евро до 300 евро за посевную единицу.



Компания KWS обратилась в редакцию и сообщила, что эта информация не соответствует действительности. С 2022/23 года по 2024/25 год средняя стоимость семян сахарной свеклы классических гибридов выросла на 24%, «неверная информация вводит в заблуждение участников рынка», отмечается в ее письме.

