разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

KWS не повышала цены на семена более чем вдвое

Цены увеличились только на 24%

| Агроинвестор |

13 октября 2025 года на сайте agroinvestor.ru вышел материал «Квота на импорт семян сахарной свеклы может быть снижена». Один из авторитетных источников в свеклосахарной отрасли, попросивший об анонимности, в числе прочего отметил, что цены на импортные семена сахарной свеклы за последние два года сильно выросли, например, стоимость семян компании увеличилась более чем вдвое, со 112 евро до 300 евро за посевную единицу.

Компания обратилась в редакцию и сообщила, что эта информация не соответствует действительности. С 2022/23 года по 2024/25 год средняя стоимость семян сахарной свеклы классических гибридов выросла на 24%, «неверная информация вводит в заблуждение участников рынка», отмечается в ее письме.

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти