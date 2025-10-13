Квота на импорт семян сахарной свеклы может быть снижена

Сокращение связано с ростом производства семян отечественной селекции Pixabay

Квоту на импорт семян сахарной свеклы из недружественных стран на 2026 год могут сократить, рассказал «Агроинвестору» источник, знакомый с обсуждением вопроса. «Импортная квота, если она будет утверждена, составит примерно четверть от прошлогоднего уровня», — сказал он, объяснив, что снижение связано с ростом производства семян отечественной селекции на 60% по сравнению с прошлым годом, а также значительными запасами семян у аграриев, что подтверждается данными системы ФГИС «Семеноводство».



В соответствии с приказом Минсельхоза, объем разрешенного ввоза семян сахарной свеклы на 2025 год составил 2 тыс. т, в 2024-м — 2,9 тыс. т. По словам собеседника «Агроинвестора», квота традиционно рассчитывается исходя из потребности в посевных единицах для прогнозных посевов. При площади около 1,2 млн га под сахарной свеклой (которая была в прошлом году и сохраняется в текущем) требуется примерно 1,5-1,6 млн посевных единиц.



Другой собеседник «Агроинвестора» на свеклосахарном рынке говорит, что ограничение импорта семян зарубежной селекции, возможно, логично, однако оно должно быть постепенным: право выбора для аграриев должно сохраняться, поскольку развитие собственной селекции — это длительный и затратный процесс. А в случае использования неэффективных гибридов велика вероятность снижения основного показателя отрасли — производства сахара с гектара.



Уменьшение объема квоты может привести к сокращению посевных площадей сахарной свеклы, считает источник «Агроинвестора», знакомый с ходом обсуждения возможного ограничения ввоза семян. Так, продолжает он, многие фермеры, привыкшие к иностранной селекции, могут отказаться от выращивания сахарной свеклы, несмотря на ее высокую маржинальность. Это связано с тем, что агрономы привыкли к определенному поведению импортных гибридов в различных природных условиях, их реакции на средства защиты растений и удобрения. Отечественная селекция, говорит он, показывает хорошие результаты, но процесс перехода с привычных иностранных на отечественные гибриды идет медленно. При этом цены на импортные семена за последние два года сильно выросли. Например, стоимость семян компании KWS увеличилась более чем вдвое, со 112 евро до 300 евро за посевную единицу. Кроме того, продолжает другой источник «Агроинвестора», знакомый с процедурой ввоза семян сахарной свеклы, это еще и довольно длительный и сложный процесс — он занимает месяцы даже после распределения квоты.



«Даже существующие меры государственной поддержки, включая субсидирование покупки отечественных семян, используются не всеми аграриями», — знает собеседник «Агроинвестора». При этом он обращает внимание на высокую капиталоемкость сахарной свеклы: для получения возможной прибыли в 80 тыс. руб. с гектара необходимо сначала вложить 120-150 тыс. руб. на гектар. Дополнительным риском является невозможность длительного хранения урожая, что делает сахарную свеклу наиболее рискованной культурой, несмотря на ее высокую доходность.



Группа «Тамбовагропромхимия» высевает импортные гибриды сахарной свеклы (французские, немецкие, датские), российские не использует вообще, говорит гендиректор компании Валерий Солопов. «Трудностей с получением импортных семян у нас в этом году не было. Нам их поставлял сахарный завод в счет оплаты сахарной свеклы, которую мы привезем к ним. Поэтому семена приобрели без риска для себя, еще и с рассрочкой платежа до осени», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Солопова, его устраивают результаты, которые компания получает на используемых гибридах. «Переходить на другие пока не планируем. Если будет сложность в получении импортных семян, то тогда будем пробовать российские. Пока трудностей мы не видим», — заключил он.



В начале сентября председатель совета Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач говорил журналу поле.рф, что в этом году самообеспеченность семенами сахарной свеклы составит 18%. В прошлом году, как отмечала министр сельского хозяйства Оксана Лут, их доля составляла 8%. «У меня это вызывает на самом деле гордость, потому что много лет мы занимались и не могли никак справиться с сахарной свеклой <...> — были где-то ниже 2% (по доле отечественной селекции), хотя разработок было очень много», — отмечала она. По словам министра, такого уровня самообеспеченности — 8% — в России не было никогда. «Я уверена, что наши разработки, разработки наших ученых, позволят нам выйти на необходимую обеспеченность в 75% (к 2030 году) по этой культуре», — говорила министр.



Отечественное производство, в частности один из основных игроков — «СоюзСемСвекла» — планирует произвести под посевную 2026 года 600 тыс. посевных единиц семян свежего урожая плюс около 80 тыс. единиц остаются с прошлого года, что в сумме составит 680 тыс. посевных единиц. Это обеспечивает примерно 40% от общей потребности рынка. По результатам наблюдений, отечественные гибриды «СоюзСемСвеклы» занимают четвертое место из восьми среди всех оригинаторов генетики сахарной свеклы. По урожайности и дигестии они находятся на уровне иностранных аналогов.



