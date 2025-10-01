ИКАР: России нужно наращивать экспорт сахара

Экспорт и уменьшение себестоимости позволят бороться со снижением маржинальности отрасли Pixabay

В сезоне-2025/26 производство сахара может составить более 6,6 млн т (6,37 млн т в прошлом году). Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» сообщил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, в этом году посевные площади под сахарной свеклой выросли на 3% до 1,202 млн га. Импорт, представленный в основном Белоруссией, ожидается на уровне 290 тыс. т, с его учетом переходящие запасы ожидаются на уровне 350 тыс. т при потреблении в 5,65 млн т. В итоге в текущем сезоне есть вероятность формирования экспортного излишка до 1,59 млн т сахара или же возможность впервые наполнить интервенционный фонд сахара на 250 тыс. т.



По словам эксперта, эта задача станет серьезным вызовом для отрасли, хотя в последние десять лет отгрузки на внешние рынки и так ведутся. Так, отечественные производители освоили экспорт в 17 стран, которые, во-первых, доступны в плане тарифного регулирования, во-вторых, поставки туда возможны с использованием авто- и железнодорожного транспорта. «В мае этого года Иран предоставил ЕАЭС беспошлинную квоту на ввоз 100 тыс. т сахара, которую важно оперативно освоить, но пока заметных поставок в Иран не было», — добавил Иванов.



Впрочем, сложность экспорта кроется и в том, что мировая цена на сахар с учетом курса рубля «не поражает воображение» и снижается третий сезон подряд. При этом были периоды, когда российская цена на сахар была ниже мировой, и тогда отгрузки росли, отметил Иванов. Следовательно, по его мнению, существенный рост экспорта сахара — более 50 тыс. т в месяц — возможен при дисконте к мировой цене. Более того, на сырьевых рынках невозможно продавать товар дороже мировой цены, с учетом того, что у каждой страны есть нюансы по логистике, качеству товара, упаковке, условиям взаиморасчетов и др.



Для решения наиболее актуальной проблемы отрасли — сокращения маржинальности — требуется не производить лишнего и экспортировать продукцию во всех доступных направлениях, уверен Иванов. Однако отгрузки снова упираются в цену: экспорт, превышающий 900 тыс. т в год, возможен только с существенными дисконтами. Но в случае объема производства в 6,25 млн т будут закрыты и внутренние потребности, и экспорт сможет осуществляться по более привлекательной цене. «Важно понимать, что в будущем для производства 6,25 млн т сахара с продуктивностью, достигнутой в сезоне-2019/20 (6,87 т сахара с гектара) будет достаточно 0,91 млн га сахарной свеклы», говорится в презентации Иванова. Он уверен, что для достижения этой цели необходимо оттачивать агротехнологии и использовать современные гибриды семян, работать над снижением себестоимости сахара. Также, допускает эксперт, вероятно, маржинальность все же не в сахаре: до сих пор не весь сырой свекловичный жом находит доходную утилизацию — сушится, гранулируется, силосуется в рукавах/бигбегах. Кроме того, стратегически важно сокращать выход мелассы — ее цена низкая или отрицательная.



