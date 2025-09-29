Минсельхоз: большинство показателей Доктрины продбезопасности будут достигнуты

Объем сельхозпроизводства позволят обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал flickr.com

В 2025 году производство продукции АПК соответствует большинству показателей Доктрины продовольственной безопасности, несмотря на неблагоприятные погодные условия в южных регионах, что позволяет рассчитывать на достойный урожай, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. «На данный момент прогноз урожая сохраняется на уровне 135 млн т зерна в чистом весе, включая порядка 90 млн т пшеницы. Существенный рост урожайности отмечается по сахарной свекле, рапсу, картофелю и другим культурам. Сбор масличных в этом году ожидается на уровне 31,5 млн т, сахарной свеклы — 48,1 млн т, овощей и картофеля — по 7,6 млн т, плодов и ягод — 2,1 млн т, в том числе 1,9 млн т яблок», — уточнили в пресс-службе агроведомтсва (цитата по «Известиям»). Кроме того, Минсельхоз ожидает положительную динамику в животноводстве: производство скота и птицы на убой вырастет на 0,4%, молока — на 0,8%, яиц — на 1,7%. По итогам года объемы производства позволят обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут ожидает, что в этом году увеличится производство и зерна, и масличных агрокультур. В то же время ожидаемый рост по животноводству он считает незначительным и объясняет интенсивным падением производства в хозяйствах населения и КФХ. В результате подотрасль не покажет никаких прорывов. Накануне Минэкономразвития сообщало, что оценивает рост объема производства продукции АПК в 2025 году в 2,2% относительно 2024-го (в апрельском прогнозе — 4,4%), и Корбут согласен с этой оценкой, добавляя, что, возможно, индекс составит 2,3%. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапкович ранее говорил «Агроинвестору», что снижение производства не окажет влияния на внутренний рынок: могут сократиться лишь объемы экспорта. «Уже очевидно, что сельское хозяйство уходит в небольшой минус, но для российского потребительского рынка проблем это не принесет», — комментировал Остапкович «Агроинвестору», добавляя, что экспорт — это не первостепенный вопрос для Минсельхоза.



В то же время пищевое производство, по оценкам Корбута, может сократиться на 0,96%. Это связано, во-первых, с резким падением прибыли: за полгода она снизилась на 13%. Во-вторых, дорогие кредиты: применение льготной ставки для подотрасли крайне ограничено, и за первые шесть месяцев ее суммарная задолженность выросла на 17,5% примерно до 140 млрд руб. Третья причина — рост импорта: Россия традиционно ввозит по большей части готовое продовольствие (раньше, когда таможенная статистика была открыта, на него приходилось 85-90% поставок), что, с одной стороны, восполняет рынок, с другой — «выдавливает» с полки отечественную продукцию.



«В результате за полгода количество прибыльных предприятий пищевой отрасли снизилось сразу на 5%. Сейчас каждое четвертое предприятие убыточное, если говорить о крупных и средних компаниях. В малых предприятиях, я думаю, ситуация еще хуже», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По прогнозу Минэкономразвития, производство пищевых продуктов в 2025 году вырастет на 0,4% к уровню 2024-го, в 2026—2028 годах ожидается ежегодный прирост в пределах 2-2,4%. К 2028-у ведомство рассчитывает на рост в 7,1% относительно 2024 года.



Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов считает, что нынешняя ситуация — часть новой сложной реальности. «Корректировка прогноза с 4,4% до 2,2% — это сигнал о переходе отрасли в новую фазу, где экстенсивный рост уступает место работе в условиях структурных ограничений, связанных с санкционным давлением, дефицитом семян и техники, а также необходимостью глубокой технологической модернизации и импортозамещения», — говорит Тихонов (цитата по «Известям»). Он предупреждает, что замедление темпов неизбежно создаст давление на потребительский рынок, но речь идет скорее о риске умеренного роста цен, а не о дефиците.



