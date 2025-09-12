Компания «ПроЗерно» повысила прогноз урожая

Сибирь демонстрирует рекордную урожайность, однако посевные площади в макрорегионе уменьшились на 10,3% Pixabay

Аналитическая компания «ПроЗерно» повысила прогноз сбора зерновых и зернобобовых культур до 136 млн т без учета новых регионов и до 140 млн т — с ними. Об этом гендиректор компании Владимир Петриченко сказал на форуме «Зерно Сибири». В том числе урожай пшеницы может составить 87-88 млн т, ячменя — 19,4 млн т, кукурузы — 14,3 млн т. В августе компания повышала прогноз урожая зерновых и зернобобовых со 130,3 млн т до 131,3 млн т (без учета новых регионов, прогноз по ним был понижен с 4,2 млн т до 3,58 млн т).



«Этот сезон удивителен и продолжителен в своем удивлении. У нас рекордно низкие посевные площади. <…> В целом по РФ посевные площади упали на 5%. Это неприятно, но закономерно, — приводит слова Петриченко Телеграм-канал форума. — Я всегда был критиком политики по пошлинам, квотированию. И вот результат: мы видим, что сельхозтоваропроизводители уходят от зерна в сторону масличных».



Также «творит чудеса» погода, отметил эксперт. «На Юге жесточайшая засуха, я такой не видел, по-моему, никогда, может, только в 1998 году была подобная. Засуха в Ростовской области, на половине Кубани и в Крыму. В итоге Юг стартовал с очень низкой урожайности. Ростов и Кубань показали значительный провал урожайности», — рассказал Петриченко. Вместе с тем, Ставрополье показывает рекордную урожайность.



Также рекордную урожайность демонстрирует Сибирь, однако посевные площади в макрорегионе уменьшились на 10,3%, в том числе в Алтайском крае — на 11%. «Если бы не падение посевных площадей, в крае было бы рекордное производство зерна. Но по конъюнктуре это, наверное, плохо — уже сейчас цена ниже прошлогодней», — добавил Петриченко. В Черноземье, по его словам, урожай «относительно средний», в Поволжье «все выглядит хорошо», и, если не будет заморозков и снега, которые уже прогнозируются в Башкирии и Оренбургской области, то существенных потерь не случится, считает он.



Также, по прогнозу Петриченко, урожай зернобобовых может достичь рекордных 7,5 млн т, включая 5,23 млн т гороха — на 37,2% больше, чем в прошлом году. «Это космические цифры, — оценил он. — В 2023 году урожай гороха составил 4,7 млн т, и в том сезоне вывезли 3,1 млн т гороха. Но тогда был огромный провал в Канаде по всему — пшеница, горох, рапс и лен, это был подарок для всех. Тогда был мощный экспорт. Будет ли реально отэкспортировать сейчас столько, сколько нужно? Вряд ли». По мнению Петриченко, это приведет к росту переходящих запасов гороха, что будет давить на его цену. «В прошлом сезоне она поднялась до 22-26 тыс. руб. за тонну, а сейчас упала до 15-16 тыс. руб. за тонну, и реально дальнейшее снижение», — цитирует его Телеграм-канал форума «Зерно Сибири».



Экспортный потенциал России по зерну в сезоне-2025/26 Петриченко оценивает на уровне 56 млн т, включая 42 млн т пшеницы, более 6 млн т ячменя и около 3,9 млн т зернобобовым. «Считаю, что это не экспорт, а именно потенциал, потому что мы не знаем, какую экспортную квоту нам даст Минсельхоз на вторую половину сезона», — приводит его слова «Интерфакс».



