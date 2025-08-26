ИКАР снова пересмотрел прогноз урожая зерна

Риски для будущего урожая из-за погодных условий по-прежнему сохраняются KUHN

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз повысил прогноз урожая пшеницы — на 0,5 млн т, до 86 млн т, пишет «Интерфакс». Также увеличен прогноз по сбору ячменя — на 300 тыс. т, до 18,3 млн т. В целом валовой сбор зерна может составить 132,8 млн т. На прошлой неделе ИКАР уже корректировал оценку валового сбора: тогда по пшенице она была увеличена с 84,5 млн т до 85,5 млн т, по зерну в целом — со 130,5 млн т до 132 млн т.



Неделей ранее основными факторами повышения прогнозов гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько называл более высокую, чем ожидалось, урожайность пшеницы и ячменя в Центре и Поволжье, а также ожидание высокого урожая в Сибири и на Урале. «Хотя имеются существенные погодные риски: в ключевых регионах уборки идут дожди», — отмечал он.



Новые прогнозы также связаны в основном с более высокой урожайностью пшеницы в Центре и в Поволжье. «Причем и урожайность яровой пшеницы тоже будет на очень высоком уровне», — отметил Рылько, добавив, что риски для будущего урожая сохраняются, особенно на Урале и в Сибири, где идут дожди, «и Поволжье тоже заливает».



Также ИКАР повысил оценку экспортного потенциала в сезоне-2025/26 по пшенице на 0,5 млн т, до 43 млн т, по ячменю она осталась прежней — 4,5 млн т. Неделей ранее ИКАР повысил прогноз вывоза зерна с 53 млн т до 54,5 млн т зерна, включая 42,5 млн т пшеницы (прежняя оценка ее отгрузок — 41,5 млн т). Сейчас объем экспорта всего зерна оценивается в 55 млн т.



Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), который приводит «Коммерсантъ», валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году может составить 132,4 млн т, дополнительно 3,1 млн т могут собрать в новых регионах. В том числе урожай пшеницы прогнозируется на уровне 85,8 млн т. В мае аналитики оценивали потенциал сбора зерна в 130,9 млн т, в том числе 84,5 млн т пшеницы (без новых регионов). В ЦЦИ связывают повышение оценок с увеличением урожайности по всем ключевым регионам, кроме юга.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев на прошлой неделе на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе сообщил, что Россия сохраняет прогноз по урожаю зерна в 135 млн т, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень. По данным на 22 августа, аграрии собрали свыше 85 млн т зерна, включая более 64 млн т пшеницы.



