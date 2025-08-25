Цены на пшеницу снова упали

Цены на пшеницу снижались из-за ускорения поставок зерна нового урожая Pixabay

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре на прошлой неделе упали на $7, до $235/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Французская пшеница подешевела на $5, до $232/т, румынская и австралийская — на $1, до $242/т и $254/т соответственно, аргентинская — на $3, до $231/т. Цена на американскую пшеницу выросла на $1, до $219/т. Цены снижались из-за ускорения поставок зерна нового урожая из России и Украины, а также усиления конкурентоспособности французской пшеницы в связи с ослаблением курса евро.



При этом биржевой рынок пшеницы перестал падать на фоне новостей о возможных закупках Китаем американской пшеницы. Кроме того, ожидается возобновление спроса со стороны ряда других импортеров, в том числе Ирана и Иордании, отмечают аналитики «Русагротранса». Так, Иранский синдикат производителей пшеницы прогнозирует импорт пшеницы в сезоне-2025/26 (апрель-март) на уровне 4,5 млн т из-за падения урожая с 16 млн т до 11 млн т из-за засухи.



Цена на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе снизилась на 350 руб., до 16,5 тыс. руб./т без НДС. При этом цены спроса на фоне падения экспортных цен были еще ниже — 16 тыс. руб./т. На малой воде индикативные цены ослабли на 150 руб., до 14,7 тыс. руб./т, активность закупок низкая, отмечает «Русагротранс». Вместе с тем, экспортная цена на российский ячмень продолжила повышаться и прибавила $5, до $229/т FOB — сказывался рост внутренних цен из-за ограниченного предложения на Юге и активного спроса на мировом рынке со стороны Китая. Цена ячменя в глубоководных портах увеличилась на 100 руб. и составляла 16-16,4 тыс. руб./т без НДС.



На Юге и в Поволжье цены на пшеницу 4-го класса снизились на 250 руб., до 14-14,4 тыс. руб./т и 12-13,3 тыс. руб./т соответственно (без НДС, EXW элеватор). В Центре цены оставались без существенных изменений в диапазоне 13-13,6 тыс. руб./т, В Сибири, где дожди продолжают задерживать начало уборки и поступление на рынок нового урожая, цены были на уровне 10,5-12 тыс. руб./т.



