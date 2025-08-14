Сбор зерна достиг 75 млн тонн

По оценке Минсельхоза, ход уборочной кампании позволяет рассчитывать на достойный урожай Pixabay

К 13 августа в России намолотили почти 75 млн т зерна — на 1,6 млн т больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщил Минсельхоз. Убрано около 22 млн га посевов — 47% от всей площади. Средняя урожайность составила 34,6 ц/га, в том числе по пшенице она увеличилась на 4,9%, по ячменю — на 7,7%.



«Ход уборочной кампании позволяет рассчитывать на достойный урожай, который полностью обеспечит внутренние потребности и позволит сохранить высокий экспортный потенциал», — говорится в сообщении. Ведомство сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы.



Между тем, в Ростовской области завершилась уборка зерновых и зернобобовых (без кукурузы), получено чуть больше 8 млн т, сообщило правительство региона. «Это, конечно, существенно меньше, чем в прошлом году, и заметно меньше, чем в годы, которыми донские сельхозпроизводители вправе гордиться: в 2023 году до 16 млн т доходил урожай», — сравнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.



Критические погодные условия — возвратные заморозки, аномальная жара до 45 градусов, засуха и маловодье — привели к повреждению или гибели около 1 млн га посевов, пояснил он. Сейчас в 22 районах Ростовской области действует режим чрезвычайной ситуации по засухе. «Мы уже обратились за поддержкой в правительство России, федеральное Министерство сельского хозяйства. Будем смотреть, как помочь компенсировать затраты, которые понесли аграрии, у которых посевы погибли или повреждены, где очень низкая урожайность. Как будут отдавать кредиты, которые в конце 2025 года надеялись закрыть, продав новый урожай. Лизинговые договоры в этих условиях тяжело исполнять. Нужна большая комплексная работа, которую мы совместно проводим», — добавил Слюсарь.



Глава Крыма Сергей Аксенов ранее также сообщил, что в регионе завершили уборку зерновых и зернобобовых, урожай составил 1,175 млн т, в том числе пшеницы было намолочено 783 тыс. т.



На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе завершена уборка зерна, намолочено 9,3 млн т (без кукурузы), в том числе более 7,8 млн т пшеницы. «2025 год стал серьезным испытанием для кубанских аграриев. Затяжная засуха особенно сильно ударила по северным районам края», — отметил он. Средняя урожайность зерновых в регионе составила 46,6 ц/га, в том числе пшеницы — 48,2 ц/га. В прошлом году аграрии края собрали почти 11,9 млн т, в том числе более 10,2 млн т пшеницы. Средняя урожайность составляла 62,3 ц/га.



На Ставрополье уборку зерновых и зернобобовых завершили в конце июля, урожай превысил 10 млн т (без учета кукурузы), что стало рекордом, сообщал губернатор региона Владимир Владимиров. Средняя урожайность достигла 44,2 ц/га — на 10 ц/га больше, чем в прошлом году.



