Минсельхоз: озимыми под урожай 2026 года планируется засеять 20 млн гектаров

Регионы уже начали подготовку к озимому севу, а в некоторых стартовали посевные работы под урожай 2026 года, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на открытии Чемпионата России по пахоте. «Мы ожидаем сев озимых порядка 20 млн га — на уровне прошлого года», — уточнила она.



Также, по словам Лут, аграрии плавно подходят к экватору уборочной кампании — в целом по стране убрано около 40% площадей, намолочено свыше 60 млн т зерновых, также идет активная уборка других культур. «У нас есть сложности — погода преподносит сюрпризы: в ЦФО льет дождь, на Юге очень сложная ситуация, связанная с засухой. Тем не менее, благодаря профессионализму людей, уборка продолжается, и мы рассчитываем получить урожай на уровне 135 млн т, здесь мы свои прогнозы пока не меняем», — подчеркнула Лут.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 84,5 млн т (без учета новых регионов). Пересмотр связан с тем, что урожайность в Центре и Поволжье оказалась чуть выше, чем ожидалось. Оценка сбора зерна в целом остается почти без изменений — 130,5 млн т. Также ИКАР повысил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 на 0,5 млн т, до 41,5 млн т. В целом потенциал вывоза зерновых оценивается в 53 млн т. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна может составить 53-55 млн т (53 млн т в прошлом сельхозгоду), в том числе 43-44 млн т пшеницы (44 млн т).



