Апрельские дожди улучшили ситуацию с запасом влаги на Кубани

В апреле в некоторых районах Краснодарского края выпала полуторамесячная норма осадков Pixabay

В марте в период ярового сева погода в Краснодарском крае была аномально сухой, наблюдался дефицит влаги в почве. «В метровом слое земли влаги почти нет. Многое будет зависеть о того, какие будут осадки в период вегетации в апреле — мае», — рассказывал тогда завотделом селекции и семеноводства ячменя Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко Владимир Нестеренко «Российской газете». Кроме того, в северных районах края зима была практически бесснежной, что усугубляло ситуацию. В апреле в некоторых районах Кубани выпала полуторамесячная норма осадков, и, по словам растениеводов, в большинстве регионов влаги в почве вполне достаточно для периода бурного развития растений. В то же время в апреле в регионе случился еще один погодный форс-мажор — заморозки после высоких температур, наблюдавшихся ранее.



Судьба урожая в «Агрокомплексе Лабинский» вызывает у специалистов компании серьезные опасения — есть риск собрать меньше зерна. Сев озимых шел в условиях засухи. Зима также оказалась теплой и бесснежной, вследствие чего уровень продуктивной влаги в почве снизился относительно нормы. Это привело к поздним всходам и слабому кущению растений, отразилось на вегетативном развитии всех озимых культур. Из-за отсутствия влаги растения были лишены достаточного резерва питания.



«Благоприятная ситуация могла бы сложиться при стабильной погоде без резких колебаний температуры и продолжительных весенних дождях — почву мы заранее обеспечили удобрениями. Однако наши поля осадков так и не получили. Увы, погодные условия неблагоприятно сложились для влагообеспеченности. Особенно это касается хозяйств в Ейском, Щербиновском, Кущевском, Новопокровском, Каневском, Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Лабинского» Алексей Скоробогатов. Жаркая погода марта способствовала быстрому иссушению почвы. Также прошли пыльные бури — засыпало некоторые посевы. Отсутствие продуктивных осадков, заморозки, град оказали негативное влияние на состояние растений. «Как итог — сегодня мы наблюдаем увядание побегов озимой пшеницы, — говорит Скоробогатов. — Запасов продуктивной влаги для роста и развития ей не хватает. Агрохимобследование наших посевов даст более точные ответы немного позже. Но даже если осадки пройдут в необходимом объеме, поврежденные побеги уже не восстановятся. Задача — минимизировать потери урожая озимых зерновых».



В северо-восточной зоне Краснодарского края, в частности в Новопокровском и Белоглинском районах, в середине апреля запас влаги был очень низким. «Такого минимального влагозапаса с осени в зиму и при выходе из зимы в весну в своем хозяйстве я не помню с начала моей трудовой деятельности — с 2003 года», — рассказал «Агроинвестору» руководитель компании «Флагман» Сергей Зарудко. С осадками, по его словам, в упомянутых районах Кубани и осенью, и зимой, и в прошедший период весны были огромнейшие проблемы. «Последствия мы уже сейчас ощущаем. Если говорить про озимый клин, то пшеницу мы сеяли в сентябре — октябре, активно всходить она начала в середине ноября. До начала ноября не было всходов, так как совсем не было влаги. Но ноябрь был относительно теплый, температуры держались в пределах 10-15 градусов выше нуля, прошли дожди. Соответственно, мы получили более-менее дружные всходы, с которыми ушли в зиму», — делится он.



Зима была бесснежная и теплая. А в последней декаде марта температура в Новопокровском районе в течение недели держалась в пределах 20-25 градусов выше нуля, в один из дней поднялась и до +30 градусов. «В итоге пшеница не раскустилась — она “подумала”, что ей пора чуть ли не в трубку выходить, в том состоянии, в каком она на тот момент находилась», — говорит Зарудко. С приходом апреля ситуация на полях «Флагмана» немного улучшилась, пошли дожди, в первых числах месяца выпало 30-40 мм осадков за три-четыре дня, в третьей декаде апреля выпало еще 31 мм осадков, всего за месяц в Новопокровском и Белоглинском районах их выпало 71-72 мм — это почти полуторамесячная норма, уточняет Зарудко.



Однако, хотя недавние осадки подправили ситуацию с озимыми, в апреле начались заморозки. «Это экстремальная ситуация — после +30 градусов в марте в начале апреля четыре дня подряд температура опускалась до -4. Из-за этого у 60% нашей пшеницы аппарат и корневая система перестали развиваться», — сетует руководитель. Пшеницу во «Флагмане» пытаются спасти удобрениями, аминокислотами, стимуляторами роста. Зарудко полагает, что высокой урожайности его компания не получит, в таких условиях можно рассчитывать в среднем на 50-55 ц/га. «Нужно хотя бы два дождя в мае для озимого клина и зерновых в целом», — добавляет он.



В то же время, такая погода пока не оказала негативного влияния на посевы гороха в районах присутствия «Флагмана». Что касается пропашных культур, то сейчас влаги в верхнем слое достаточно примерно на месяц их активного роста. При этом, уточняет Зарудко, некоторые соседние с его хозяйством посевы сахарной свеклы пострадали от апрельских заморозков, фиксировалась гибель всходов.



Риск повреждения растений в результате трехдневных заморозков (с 28 по 30 апреля) на территории Краснодарского не подтвердился, говорит гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев. «Озимые на полях нашего Кубанского филиала в стадии второго междоузлия смогли устоять, ростки сахарной свеклы стройными непрореженными рядами по чернозему идеально ровной степи уходят вдаль за горизонт, радуя глаз и поражая воображение. На данном этапе прогнозы могут быть только самые благоприятные», — добавляет он.



Содержание запасов продуктивной влаги на полях Кубанского филиала «АгроГарда» в апреле составляло от 180 мм до 220 мм, по горизонтам (в слое от нуля до 30 см) — от 46,8 мм до 65,4 мм, что является очень хорошим показателем на старте развития сельскохозяйственных культур, делится руководитель. «Достаточное количество влаги в сочетании с теплой весной и ярким солнцем способствуют интенсивному наращиванию зеленой массы и являются залогом формирования хорошего урожая», — прокомментировал он «Агроинвестору». В то же время, впереди у производителей Краснодарского края жаркое южное лето, и запасы влаги должны регулярно пополняться. «Ливни, грозы, дожди грибные и моросящие — всем видам небесного полива будем очень рады», — добавляет Царев.



Председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец тоже отмечает, что влагозапас в почве хороший — на начало апреля он составлял 205 мм продуктивной влаги в метровом слое. «В марте у нас были осадки, а в апреле их было оптимальное количество», — оценивает он. Руководитель уточняет, что в апреле этого года выпало 90 мм осадков, поэтому сейчас состояние посевов хорошее, беспокойств за его ухудшение пока нет. Для сравнения, в прошлом году за апрель в регионе присутствия «Прогресса» выпало лишь 7 мм осадков.



Однако текущего запаса влаги вполне хватит для развития озимых, а вот для пропашных и других яровых культур его маловато, оценивает Неженец. «Желательно, чтобы осадки были в нормальном количестве и в мае, и в июне», — уточняет он. Руководитель добавляет, что на Кубани предприятия работают на получение высокого урожая. «У нас вся технология рассчитана на высокий урожай. Поэтому для нас очень важно, чтобы во все месяцы осадки выпадали в норме или близко к норме», — отмечает он.



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