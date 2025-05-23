Площадь ярового сева превысила 37 млн гектаров

Посевная площадь в этом году увеличится на 1 млн гектаров Pixabay

Посевная кампания в России находится в самой активной фазе, на днях аграрии «перешагнули экватор»: сейчас площадь сева яровых составляет 37,3 млн га, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента Владимир Путина с правительством. «В настоящее время аграрии закладывают фундамент для продбеза на текущий сезон. Посевная площадь в текущем году увеличится на 1 млн га, должна составить 84 млн га, из них 20 млн га — это наш озимый клин и 56 млн га — это яровые», — уточнила глава агроведомства.



По словам Лут, планируется расширить площади под зерновыми и зернобобовыми, масличными, кормовыми культурами, а также под овощами открытого грунта и картофелем, что позволит увеличить их производство и приблизиться к уровню самообеспеченности в соответствии с доктриной продовольственной безопасности.



«Отмечу, что из-за малоснежной зимы и ранней весны в этом году аграрии вышли в поля раньше обычного. В апреле в связи с неблагоприятной погодой в южных и центральных регионах России приостанавливали работы. Но сейчас темпы мы набираем и уже, в общем-то, опережаем темпы прошлого года», — отметила Лут.



Так, например, по данным аналитического центра Ruseed, по состоянию на 20 мая подсолнечник в России был посеян на 8,4 млн га, что составляет 77,5% от прогнозируемой площади. Годом ранее к этому времени было посеяно на 1,5 млн га меньше. Основной прирост обеспечен регионами Приволжья, Сибири и Центра, тогда как южные и новые территории демонстрируют умеренные темпы сева.



От возвратных заморозков в этом году, по словам Лут, пострадало около 136 тыс. га посевов — в восемь раз меньше, чем было в прошлом году. На данный момент введен режим ЧС по заморозкам в Ростовской, Воронежской и Белгородской областях. Объем гибели сельхозкультур там в сравнении с прошлым годом пока незначительный, уточнила Лут. «На данный момент из всего, что пострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работы на оставшихся площадях», — добавила министр.



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