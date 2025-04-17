ЦБ: урожай зерна ожидается выше прошлогоднего

Благоприятные агроклиматические условия весной позволили в ряде южных регионов начать посевную кампанию раньше срока Pixabay

Урожай зерна в 2025 году ожидается выше прошлогоднего, говорится в обзоре Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». «По оценкам главного управления Банка России, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается выше прошлогоднего и среднего за последние 10 лет», — говорится в документе. Конкретные оценки в документе не приводятся. По данным Росстата, в прошлом году валовой сбор зерна составил 125,9 млн т, в том числе 82,6 млн т пшеницы (без учета новых регионов). По расчетам «Агроинвестора» на основе данных Росстата, средний урожай зерна за десять лет составил около 128 млн т. Прогнозы отраслевых экспертов разнятся от 124 млн т до 132,4 млн т зерна, в том числе 78,5-86,5 млн т пшеницы, говорится в обзоре ЦБ. Таже в обзоре говорится, что урожай остальных сельхозкультур, по данным региональных агроведомств, ожидается вблизи прошлогоднего уровня.



Благоприятные агроклиматические условия весной позволили в ряде южных регионов России начать посевную кампанию раньше срока. В начале апреля в Центре и Поволжье работы были приостановлены из-за выпавшего снега, при этом дожди на Юге наполнили влагой почву, что в итоге может положительно отразиться на урожае, отмечается в обзоре ЦБ. Площадь ярового сева планируется увеличить в основном за счет масличных. «Аграрии отмечают, что перераспределение площадей в пользу масличных связано с более высокой рентабельностью их выращивания и увеличением мощностей по переработке, в том числе из-за роста спроса со стороны стран Азии. Посевы под зерновые, сахарную свеклу, картофель и овощи останутся вблизи уровней прошлого года», — следует из документа.



По данным Минсельхоза, в этом году общая посевная площадь должна составить около 84 млн га, что примерно на 1 млн га больше, чем в прошлом году. В том числе 20 млн га занимают озимые — на уровне 2024 года. «При этом снижение посевных площадей в большинстве регионов страны было компенсировано их ростом на Юге (более половины посевов страны). Сокращение посевов озимых в центральной части и в Поволжье было связано с засухой в августе — октябре 2024 года, в регионах Урала и Сибири — с переувлажнением почвы в период полевых работ, — отмечается в обзоре Бака России. — Дополнительным фактором в Сибири стала переориентация аграриев на яровые культуры (из-за рисков высокой гибели озимых в зимний период)».



Из-за неблагоприятной погоды в период сева в плохом состоянии в ноябре 2024 года находились 37% посевов озимых (в ноябре 2023-го — 6%). Состояние посевов озимых в весенний период улучшилось по сравнению с осенними месяцами, но оно все еще хуже, чем в прошлом году, сравнивает ЦБ. В конце марта влагообеспеченность в основных зернопроизводящих регионах была несколько ниже нормы, что создает риски для качества и объема урожая.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» говорил, что нынешнее состояние озимых говорит о хороших перспективах урожая в этом году, в некоторых регионах эксперт оценивает его как «отличное». В конце марта ИКАР повысил оценку производства пшеницы в сезоне-2025/26 до 82,5 млн т, всего зерна — до 129,5 млн т. При этом, по словам Рылько, прогноз еще может был увеличен.



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