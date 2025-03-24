ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы

Погода благоприятно сказалась на состоянии озимой пшеницы в ключевых регионах ее производства Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогнозную «вилку» производства пшеницы в этом году с 77-81-85 млн т при негативном, умеренном и позитивном сценарии до 78,5-82,5-86,5 млн т соответственно. Зимняя вегетация на юге и ранняя прохладная весна благоприятно сказались на состоянии озимой пшеницы в ключевых регионах ее производства, пояснил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «В то же время риски остаются значительными. Ключевыми из них являются жаркая и сухая погода в оставшийся период вегетации и возвратные морозы», — добавил эксперт.



В конце февраля ИКАР понижал прогноз валового сбора пшеницы с 77 млн т при негативном сценарии, 82 млн т — при умеренном и 87 млн т при позитивном до 81 млн т в умеренном и 85 млн т в позитивном сценариях. Тогда Рылько обращал внимание на «большой негатив аграриев по отношению к пшенице, который в конечном счете может повлиять на результаты». «Речь, в частности, идет и возможном сокращении посевных площадей и о снижении внесения удобрений», — цитировал его «Интерфакс».



По уточненным данным Росстата, в прошлом году валовой сбор зерна составил 125,9 млн т (без учета новых регионов) против 145 млн т в 2023-м, в том числе пшеницы было намолочено около 82,59 млн т против 92,85 млн т годом ранее. С учетом новых регионов урожай составил 128,1 млн т в чистом весе, следует из проекта ежегодного доклада Минсельхоза президенту о состоянии продовольственной безопасности, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.



По прогнозу Международного совета по зерну (International Grains Council), обнародованному в конце прошлой недели, в этом году урожай пшеницы в России может составить 80,6 млн т (зарубежные аналитики традиционно не учитывают Крым и новые регионы). Аналитическая компания «ПроЗерно» в феврале оценивала потенциал валового сбора зерновых и зернобобовых на уровне 122,88 млн т, включая 77,4 млн т пшеницы (без учета новых регионов). Руководитель аналитического центра «Русагротранса» в начале марта допускал, что при негативном сценарии сбор пшеницы может составить 79 млн т.



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