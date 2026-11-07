Бахча под влиянием низкого спроса. В 2026 году часть урожая арбузов осталась на полях

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За последние 10 лет производство продовольственных бахчевых культур заметно сократилось. Среди главных причин — снижение рентабельности отрасли, изменение климата, дефицит кадров и нерастущее потребление. В этом году площади показали небольшой прирост, но из-за неблагоприятных погодных условий часть урожая арбузов осталась неубранной. В ближайшей перспективе эксперты не ожидают роста объемов сбора, а также прогнозируют перераспределение структуры выращивания — перевод части площадей с десертных арбузов и дыни на технические сорта и тыкву

Валовой сбор бахчевых продовольственных культур в 2025 году остался примерно на уровне 2024-го и составил 1,63 млн т, следует из данных Росстата. Производство полностью покрыло внутренний спрос, отмечает партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. По ее информации, среднегодовое потребление данной продукции составляет 7,3 кг на человека. «По урожаю-2026 точных данных пока нет, так как сезон еще не закончился», — отмечала эксперт в начале октября. Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий ожидает, что сбор арбузов и дынь в этом году может превзойти прошлогодний показатель (600 тыс. т). А Россельхозбанк прогнозирует небольшое увеличение производства всех бахчевых — до 1,7 млн т.







Площади снижаются вслед за доходностью



Лидерами по выращиванию бахчевых в стране являются Оренбургская, Астраханская и Волгоградская области, а также Дагестан и Краснодарский край. В разрезе округов главный производитель бахчевых культур с долей в урожае 38,4 % — ПФО (при том, что основную массу урожая дает всего один регион — Оренбуржье), следует из данных Росстата за 2025 год. Далее идет Юг, на который приходится 38 % производства. Замыкает тройку лидеров Северо-Кавказский федеральный округ с долей 15,3 %. Выращивают бахчевые и в Сибири (в прошлом году сбор составил около 8,5 тыс. т), а также на Дальнем Востоке (9,4 тыс. т).



В этом году погодные условия в регионах — производителях арбузов и дынь были лучше, чем в 2025-м, что позволяет рассчитывать на более высокие показатели урожайности, рассказывает Ирина Козий. «С другой стороны, мы отмечаем тренд на ежегодное снижение площадей под этими культурами, который существует уже на протяжении многих лет», — указывает она. За последние 10 лет они уменьшились на 17 %, и, скорее всего, эта тенденция продолжится. Сокращение площадей под десертными бахчевыми происходит из-за снижения рентабельности производства, поясняет эксперт: себестоимость выращивания арбузов и дынь растет намного быстрее, чем цена реализации.



Однако под всеми продовольственными бахчевыми площади в 2026 году, согласно оценке статведомства, выросли на 5 %, до 94,5 тыс. га. Хотя в 2025-м действительно отмечалось снижение на 2,8 %. «Сокращение посадок тогда затронуло как арбузы, так и дыни, — отмечает Корягина. — Основная причина — нестабильная рентабельность: затраты на орошение, семена, рабочую силу и перевозку растут, а цены на продукцию не всегда успевают за ними».







Эксперт добавляет, что внутри сегмента происходит перераспределение площадей. Так, посевы классического арбуза сокращаются из-за огромных затрат на ручной труд при уборке, сложной и дорогой логистики, а также консолидации ритейла, которому труднее работать с мелкими поставщиками. При этом площади под тыквой растут. «Эта культура полностью убирается комбайнами, отлично хранится до весны и востребована переработчиками», — утверждает Корягина. Аграрии в целом стараются уходить от возделывания трудоемких культур к тем, где можно применить современную технику и заключить долгосрочные контракты с перерабатывающими предприятиями, дополняет она.







Подсолнечник и овощи вместо арбуза?



По информации Росстата, выращивание бахчевых в России осуществляется преимущественно малыми формами хозяйствования. В частности, в этом году почти 62 % общей площади пришлось на ЛПХ, около 32,4 % — на КФХ, а на сельхозорганизации — лишь 5,7 %, из которых 5 % опять же заняли малые предприятия.



Основатель всемирной ассоциации «Бахчеводы», глава КФХ Петр Есипчугов (Оренбургская область, Соль-Илецк, этот город является официально зарегистрированной арбузной столицей России) занимается производством арбузов. В текущем году предприниматель сократил площади данной культуры вдвое — с 15 до 7 га. «Посадки арбуза в Соль-Илецком районе уменьшили не только мы, а очень многие хозяйства, — делится фермер. — Основная причина — нехватка людей, чтобы обслуживать производство». Раньше к сезонным работам привлекали как местных жителей, так и работников из Средней Азии (последних в основном на погрузку). Сейчас мужчин в районах, где выращивают арбузы, вообще почти не осталось, а мигрантам из-за ужесточения правил пребывания на территории России стало сложнее приезжать на работу. «А для работ с бахчевыми люди нужны, — подчеркивает Есипчугов. — Если на этапе уборки сотрудников можно заменить дорогостоящей техникой, то вся прополка полей и погрузка продукции для вывоза с них осуществляется только вручную». В итоге многие бахчеводы Оренбургской области, по его информации, уже перешли на выращивание подсолнечника: техника для работы с масличной культурой (сеялки и культиваторы) нужна такая же, как и для арбузов, но ручного труда требуется гораздо меньше, особенно с учетом того, что поля подсолнечника не нужно охранять от ворон.



КФХ Вихрева Д. Е. (Бурятия) уже второй сезон бахчевыми не занимается, хотя ранее тот же арбуз в плане рентабельности был «очень интересным», признает глава хозяйства Дмитрий Вихрев. Главной причиной отказа фермера от данной позиции являются погодные условия. «В нашем районе стало больше дождей и меньше теплых дней, а так как арбуз любит сухую и жаркую погоду, мы начали терять урожайность», — делится он. Еще одна причина — высокая конкуренция: заниматься арбузами в регионе в последние годы начали многие аграрии, что привело к росту предложения и снижению цены. Сейчас предприятие выращивает только овощи открытого грунта (свеклу, морковь, капусту), а также картофель.



А вот «Вкусный продукт» (Астраханская область), который производит овощные консервы под брендами «Пиканта», «Ресторация Обломов» и «Угощение славянки», активно вкладывается в увеличение производства кабачка. Компания сама выращивает сырье для своих перерабатывающих мощностей. В этом году урожай кабачка удалось нарастить на 18 % по сравнению с прошлогодним показателем. «Такая динамика напрямую связана с ростом продаж нашей продукции: кабачковая икра “Пиканта” и бахчевые закуски — одни из самых динамичных позиций нашего портфеля, поэтому мы и расширяем объемы выращивания», — объясняет бренд-директор «Вкусного продукта» Екатерина Мамонтова. Она акцентирует внимание, что увеличение урожая кабачков — не случайность погоды, а результат осознанного планирования: компания увеличила площади и усилия под растущий спрос на свою продукцию.







Слишком дружная уборка



Массовый сбор продовольственных арбузов и дынь в текущем году пришелся на более поздний срок, чем в 2025-м, знает Ирина Козий. «В прошлом году была очень теплая весна, соответственно, урожай собирали с опережением. В 2026-м, наоборот, шло существенное отставание начала сбора урожая десертных бахчевых относительно среднемноголетних сроков», — говорит она. Таким образом, разница между двумя сезонами в плане появления арбузов и дынь на прилавках составила порядка 2-3 недель.



Есипчугов сбор арбузов в своем фермерском хозяйстве начал в конце первой декады августа. По его словам, в Соль-Илецком районе и в России в целом погодные условия для производства бахчевых в текущем сезоне были неблагоприятными. «В начале вегетации в большинстве субъектов, где выращивают арбузы, шли дожди, было холодно, а потом наступила жара, поэтому сроки созревания сдвинулись, и в итоге основные регионы-производители вышли на уборку почти в одно время», — поясняет он. В Оренбуржье сильная жара после затяжного похолодания привела к тому, что часть урожая не была собрана, а «сгорела» прямо на полях.



В Дагестане же, который выходит на рынок с предложением арбуза одним из первых, из-за сильных дождей какие-то посадки были вовсе «смыты», а где-то на полях стояла вода, в которой всходы сгнили, рассказывает предприниматель. Поэтому многим фермерам, посадившим арбуз рано, пришлось массово пересаживать культуру, причем не всегда оперативно, так как вода с участков долго не уходила. Таким образом, местные бахчеводы сильно запоздали со сроками посадки и на рынок со своей продукцией вышли вместе с более северными производителями арбузов. «В благоприятные сезоны разные субъекты страны выходят на рынок с предложением поочередно: сначала более южные, затем — те, которые севернее: в этом случае цены на продукцию держатся на относительно приемлемом уровне даже в период уборки, — отмечает он. — В этом же году все производители подошли к реализации арбуза одномоментно, поэтому цена на него с поля просела с 15 руб./кг до 2 руб./кг».



Из-за того, что весна и начало лета в этом году были холодными, период реализации бахчевых культур сократился на целый месяц по сравнению с прошлыми годами, акцентирует внимание владелец центра летнего агротуризма «Бахча Пономаревых» (Ставропольский край) Роман Пономарев (выращивает арбузы, дыни и тыкву, кабачки, общая площадь полей компании — 1 тыс. га). «Люди покупают арбуз в жару, в холод спроса на него нет», — подчеркивает он. В итоге по сравнению с 2025-м 2026-й был хуже в плане покупательской способности — спрос на арбузы и дыни в среднем за сезон снизился на 25 %. При этом средняя урожайность бахчевых все-таки была не хуже, чем годом ранее. «Из-за холодного лета и весны по ранним сортам у нас был не очень высокий сбор с гектара, но на более поздних — даже лучше, чем в 2025-м», — уточняет предприниматель. Тем не менее из-за сократившегося спроса большое количество арбузов осталось на полях, так как часть урожая компания не смогла реализовать.



Сезон удлинился Появление новых технологий и сортов бахчевых расширяет географию их выращивания. «Производство того же арбуза все больше уходит на север, также удлиняется сезон его выращивания», — обращает внимание Ирина Козий из «Ягодной академии». При этом появляются как более ранние, так и более поздние сорта данной культуры. В итоге сезон российских арбузов начинается уже в конце июня и заканчивается с наступлением морозов — в октябре. Хотя совсем недавно этот период длился с середины августа до середины сентября.

Цены и затраты



Наиболее рентабельной культурой из бахчевых является тыква, утверждает Альбина Корягина. Преимущества ее производства — низкая себестоимость за счет полной механизации, минимальные потери при хранении, стабильный спрос со стороны переработчиков и экспорта. Дыня демонстрирует среднюю доходность: она требует дорогих семян, капельного орошения и бережной логистики, но обычно продается по хорошей цене. Наименее же прибыльно и наиболее рискованно производство арбуза — высокие затраты на наемных работников для уборки, огромные потери при транспортировке, зависимость от погоды. «Рентабельность на арбузе часто достигается только за счет больших объемов и прямой продажи с поля фурами», — рассказывает эксперт.



По информации «Ягодной академии», цены на арбузы и дыни в этом году очень разные в зависимости от сорта, региона и канала реализации, но в среднем их уровень был все-таки несколько выше, чем годом ранее. Более того, в 2026-м снижаться они стали позднее, чем в предыдущем году, так как старт сезона пришелся на более поздний период. Соответственно, и на прилавках массово эта продукция появилась позднее. В среднем за год стоимость десертных бахчевых, вероятно, будет выше, чем годом ранее, примерно на 12-15 %, прогнозирует Ирина Козий. Согласно данным NTech, в середине августа средняя розничная стоимость арбуза составила 46,6 руб./кг, дыни — 106,9 руб./кг, что соответственно на 31 % и 26 % больше, чем год назад в это же время.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова подтверждает: вся плодоовощная продукция, в том числе бахчевые, даже в сезон массовой уборки на полках магазинов дороже, чем в прошлом. В первую очередь из-за увеличения на них цен зимой — в начале весны. «После существенного повышения цен снижать их даже в период сбора урожая до уровня предыдущего сезона никто не будет — это законы рынка», — уточняет она.



Особая ситуация в этом году сложилась по кабачкам. Цены на них существенно выросли после обострения конфликта между Ираном и США. «Тогда исламская республика официально ограничила экспорт всей своей съедобной продукции, а именно на эту страну приходится около 45 % всего российского импорта перца, баклажанов, сельдерея, а также значительная доля ввоза кабачка с поздней осени до весны, — сообщает Решетникова. — Иран все же продолжал поставлять нам плодоовощную продукцию, в том числе кабачки, хотя и сильно снизил объемы ввоза, из-за чего цены на них и взлетели». Эксперт добавляет, что есть и другие страны, которые могут поставлять в нашу страну данную продукцию, но нужно время для того, чтобы перейти на новые каналы поставок.



Вторым, не менее важным фактором увеличения цен на бахчевые в рознице Решетникова называет внутренние проблемы с ГСМ и логистикой. По словам Козий, стоимость бахчевых на полке не всегда коррелирует с ценой, которую получает за них производитель. Особенно это касается арбуза — в его цене в магазине транспортные расходы занимают огромную долю по сравнению с другими видами продукции. «Арбузы тяжелые и дешевые, и если в регионе на поле их можно приобрести менее чем за 10 руб./кг, то в магазинах они стоят уже по 30-40 руб./кг и более», — говорит эксперт. Поэтому повышение стоимости транспортировки существенно увеличивает себестоимость бахчевых при реализации. Также в производстве продовольственных бахчевых значительную долю себестоимости занимает оплата работникам. В секторе используется много ручного труда, в частности при сборе урожая. При этом рабочих рук все меньше, и они все дороже.



Цены на арбузы в конце весны — начале лета находились на достойном уровне, а потом рухнули из-за массовой уборки и одновременного выхода всех производителей на рынок, комментирует Есипчугов. В период активной уборки предложение традиционно превышает спрос, но, когда ситуация усугубляется тем, что все регионы страны выходят на рынок с арбузом одномоментно, данная продукция и вовсе становится не нужна покупателям. И в этом году для бахчеводов отсутствие спроса стало действительно серьезной проблемой: многим хозяйствам пришлось оставить часть урожая на полях. Фермер уточняет, что даже на пике сезона в 2025 году цена килограмма арбуза с поля составляла 10-12 руб., то есть была в 3-4 раза выше, чем в период массовой уборки в 2026-м.



Сейчас все дороже становится вырастить любой продукт, а не только бахчевые, признается Пономарев. В этом году, по его подсчетам, полные затраты на выращивание арбуза — от покупки семян до уборки пленки с поля — составили не меньше 350 тыс. руб./га. Себестоимость ранних сортов, которые созревают в конце июня — начале июля, достигала порядка 25 руб./кг, а реализовывали его в компании по 45 руб./кг. «Рентабельность бахчевых падает из-за того, что конкуренция в нише сохраняется на высоком уровне», — считает предприниматель. Его компания основной объем арбузов и дынь реализует через торговую точку, которая находится в собственном центре агротуризма, а избытки поставляются на местные рынки. «В сети нет смысла продавать продукцию: ритейлеры из года в год просят цену ниже себестоимости, поэтому мы не рассчитываем, что когда-то будем продавать там наши бахчевые», — отмечает Пономарев. Что касается тыквы, то она реализуется на рынках всего Северного Кавказа и пользуется в регионах округа особенно большим спросом.



«Вкусный продукт» все сырье для переработки выращивает самостоятельно, поэтому внешние цены на овощи в целом и кабачки в частности для компании не релевантны. «Мы работаем с собственной себестоимостью», — говорит Екатерина Мамонтова. При этом она подтверждает, что расходы на выращивание бахчевых ежегодно растут: повышаются цены на семена, воду, электроэнергию. В среднем, по подсчетам специалистов компании, рост затрат только за 2026 год составил порядка 16 % относительно прошлого. Несмотря на это, в компании стремятся сохранить самое высокое качество готовой продукции из возможных. «Мы не закупаем сырье на стороне, а выращиваем кабачок под собственными стандартами, с контролем каждой партии. Для потребителя это означает стабильный вкус и безопасность продукции, которую он покупает под знакомыми брендами год за годом», — заключает Мамонтова.







Сортовое разнообразие растет



За последние пять лет на рынке бахчевых произошел технологический сдвиг — переход от богарного (неполивного) земледелия к капельному орошению, рассказывает Корягина. Астраханская область показывает, что именно орошение дает урожайность арбузов под 400 ц/га, в то время как в зонах рискованного земледелия, например Оренбургской и Саратовской областях, этот показатель «скачет» от 80 до 150 ц/га в зависимости от дождей. Кроме того, если еще несколько лет назад рынок зависел от зарубежных гибридов, то теперь активно внедряется отечественная селекция, особенно по тыкве и ранним арбузам.



В сегменте арбузов появляется все больше разнообразных сортов, подтверждает Ирина Козий. «Арбузами без косточки в России уже никого не удивить, — говорит она. — Например, знаменитый сорт Черный принц есть на прилавках практически всех розничных сетей, кроме того, появляются арбузы с желтой мякотью, а тенденцией этого года стали арбузы с желтой корочкой. Разнообразия в сегменте все больше».



Значительное количество российских хозяйств все еще выращивают преимущественно традиционные сорта арбузов и дынь советской селекции, но многие вводят в свой ассортимент и более современные селекционные достижения, в том числе европейские сорта и гибриды, урожайность которых выше, а товарные качества больше соответствуют предпочтениям покупателей — меньший размер зрелых плодов, отсутствие или меньшее количество семян, необычные цвета мякоти и кожуры и т. д. Таким образом хозяйства пытаются увеличить маржинальность: арбузы и дыни, отличающиеся от привычных российскому потребителю старых сортов, являются нишевой продукцией, которую можно продать дороже, чем традиционную, обращает внимание Козий.



Из российских сортов арбузов, популярных для производства в Соль-Илецком районе, Петр Есипчугов выделяет Русскую березку, устойчивую к холодам, с необычной расцветкой. «Арбузы этого сорта востребованы не только в нашей стране, но и в Казахстане, — рассказывает он. — У бахчеводов Поволжья Русская березка стала популярна потому, что она хорошо переносит не только холодную погоду, но и транспортировку, а потребители любят ее за то, что она очень сладкая».



Еще один достаточно популярный в макрорегионе отечественный сорт — Холодок, который появился еще в 1990-е. Однако на полях Соль-Илецкого района все-таки преобладают зарубежные гибриды, признает Есипчугов. Одни из самых популярных — Продюсер и Каристан. Они, по его словам, «буквально заполонили рынок». Проблем с покупкой зарубежных семян арбуза предприниматель не отмечает, но стоимость их растет, в отличие от цен на выращиваемую продукцию.



«Бахча Пономаревых» выращивает 31 сорт арбуза, четыре сорта дыни, пять сортов тыквы. «Мы испытали более 600 сортов арбузов, и выбрали для себя 31 — те, что лучше всего подходят для нашей территории, набирают высокие сахара, устойчивы к болезням и имеют хорошую урожайность», — делится Роман Пономарев. Это зарубежные бессемянные сорта — Каристан, Соренто, Топган, Кримсон Руби, Луизитана, Виктория, также к бессемянным относятся выращиваемые компанией арбузы с черной коркой Шарм и Стайл. Кроме того, «Бахча Пономаревых» производит арбузы с желтой и оранжевой мякотью Армани, Оранж Кинг, SA 22. «Самый топовый по продажам сорт арбуза из нашего ассортимента еще советской селекции — Мурашка — мраморный или белокорый арбуз, — добавляет предприниматель. — Среди других российских сортов — Икар, Холодок и Русская березка». Из сортов тыквы «Бахча Пономаревых» выращивает Самсон, Мраморную, Орешек, Каури-пури и Мускатную Прованскую.







Переработку нужно развивать



По разным оценкам, на переработку идет лишь 15-25 % собранных бахчевых — для сравнения, в развитых странах эта доля составляет около 50 %, отмечает Корягина. Остальная продукция поставляется в магазины в свежем виде. При этом, по мнению эксперта, увеличение объемов переработки имеет смысл: такая стратегия позволяет сократить потери урожая, особенно нестандартной продукции, повысить маржинальность (рентабельность переработки бахчевых может достигать 50-70 %), а также удовлетворить растущий спрос на готовые к употреблению продукты. Однако для этого необходимы современные перерабатывающие мощности, которых в настоящее время в стране не хватает. Основные направления переработки арбуза — сок, который может использоваться для производства патоки, сиропа и меда (нардека); цукаты из арбузных корок; арбузное масло из семян, а также консервирование, засолка и производство желе, перечисляет Корягина.



По словам Ирины Козий, арбузы и дыни перерабатываются в очень небольшом количестве, локально — основной их объем реализуется в свежем виде. «Дыни и арбузы используют для приготовления цукатов, также из арбузов отдельные фермерские хозяйства варят джемы, изготавливают консервы», — знает она.



Более востребованной для переработки бахчевой, чем арбузы и дыни, является тыква, считает Корягина. Тыквенное пюре используется как основа для детского питания, соков, кондитерских изделий. Также из этой культуры можно делать тыквенный сок, цукаты, семечки и масло из них.



«Вкусный продукт» перерабатывает весь урожай бахчевых, который собирает со своих полей. «Полный цикл производства — одно из наших ключевых конкурентных преимуществ», — подчеркивает Мамонтова. Основа ассортимента компании из бахчевых — кабачковая икра «Пиканта» и «Угощение славянки». Помимо этих позиций, предприятие изготавливает линейку других бахчевых закусок под брендами «Пиканта» и «Ресторация Обломов». В 2027 году «Вкусный продукт» планирует увеличить мощности переработки на 15 %. «Это логичное продолжение нашей стратегии: спрос растет, урожай повышается — увеличивается и производство», — делится руководитель.



А вот «Бахча Пономаревых» переработкой не занимается. «Процедура оформления товарного знака сложная, а запуск линии по переработке стоит дорого», — поясняет Пономарев. По его информации, на строительство самого простого небольшого цеха потребуется 10 млн руб. единовременных вложений. «При этом мы, фермеры, получаем сезонную продукцию, которая будет перерабатываться 2-3 месяца. Заниматься остальное время года покупкой сырья для переработки означает снижение рентабельности», — считает он. Кроме того, нужно будет реализовать выпущенную продукцию, а конкуренция в данном сегменте высокая. По подсчетам предпринимателя, рентабельность производства продукции переработки бахчевых составит около 25 %. С учетом текущей ключевой ставки такой показатель не покроет даже долговой нагрузки в случае, если компания решит привлекать кредитные средства для строительства перерабатывающего цеха.







Ближайшие перспективы отрасли



С учетом сложившегося тренда на снижение площадей под арбузами и дынями из-за роста затрат в последние годы вряд ли можно ожидать роста их посадок в 2027-м, если подход к отрасли радикально не изменится, прогнозирует Ирина Козий. Пока же, напротив, возможностей нанять сезонных рабочих, закупить необходимые компоненты и средства производства становится все меньше, а расходы на выращивание и транспортировку увеличиваются.



По оценке Neo, в следующем году возможна стагнация или снижение общих площадей под бахчевыми в пределах 88-90 тыс. га, но с продолжением внутренней ротации, которая может выражаться в переходе с арбуза на тыкву и нишевые сорта дынь. «Это обусловлено повышением стоимости логистики и ГСМ, — поясняет Альбина Корягина. — Поскольку бахчевые — объемный и тяжелый груз, рост тарифов на перевозки сделает выращивание в удаленных от Центра регионах убыточным без глубокой переработки на месте. Также сдерживать расширение посадок будет дефицит специализированных уборочных машин».



Эксперт полагает, что учащение волн жары заставит бахчеводов закладывать в бизнес-модели затраты на строительство прудов-накопителей и систем орошения. Без полива банки перестанут кредитовать посевные кампании. Кроме того, она считает целесообразным строительство современных плодо- и овощехранилищ с климат-контролем — инвестиции в них позволят регионам, таким как Волгоградская и Астраханская области, не сбрасывать цену на свою продукцию в августе, а продавать ее до марта, что повысит инвестиционную привлекательность бахчевых культур.



Стимулирующим фактором для увеличения площадей под тыквой и техническими сортами арбузов Корягина считает введение субсидий на строительство цехов по производству пюре и соков. Пономарев подтверждает: тыкву действительно выращивать выгодно, однако спрос на нее пока примерно в 10 раз ниже, чем на десертные арбузы. «Фермер может продать 500 т арбуза и 50 т тыквы», — приводит он пример.







По прогнозам Есипчугова, в 2027 году в Соль-Илецком районе площади арбузов продолжат сокращаться. «Многие бахчеводы прямо говорят, что арбузы они больше сажать не будут. Во-первых, выращивание их очень затратное в плане финансов. Плюс их сложно вывезти с поля, так как нет людей для погрузки, а цена на них очень низкая», — делится глава ассоциации. По его наблюдениям, цена на арбуз у производителя, по крайней мере в Соль-Илецком районе, не росла последние 20 лет, в отличие от значительно увеличившейся стоимости дизеля, рабочей силы, семян.



В то же время сейчас очень хорошие условия для производства арбузов складываются в Алтайском крае, и там его выращивание развивается, утверждает Есипчугов. «Возможно, именно этот регион Сибири скоро станет арбузной столицей, — не исключает он. — Летом там достаточно жарких дней, с температурой +30 ºС, весна тоже теплая и достаточно сухая, в то время как у нас в Оренбургской области она холодная и дождливая».



«Бахча Пономаревых» со следующего года планирует сокращать площади бахчевых культур примерно на 25 % из-за снижения рентабельности производства. Роман Пономарев уверен, что с каждым годом количество фермеров, которые выращивают арбуз, будет сокращаться, так как производство становится все дороже, а покупательская способность не увеличивается.



Что касается кабачков, то, по мнению Тамары Решетниковой, с ними в конце текущего — начале следующего года ситуация будет непростой. «Турецкие компании через порт Новороссийск завозить к нам продукцию не хотят из-за атак БПЛА, и, хотя сейчас какие-то поставки идут не через море, а автотранспортом, далеко не все товары (в том числе кабачки) таким способом экономически целесообразно перевозить», — рассуждает эксперт. Покупать же, как раньше, кабачки и цукини в Европе Россия сейчас не может. Остается Средняя Азия, хотя и там есть свои ограничения по поставкам.



При этом кабачок — не тот продукт, который можно купить впрок. Его нужно приготовить сразу после приобретения, максимум в течение недели, потом он станет вялым и испортится, так как он малолежкий, акцентирует внимание Решетникова. Для получения зимних урожаев можно было бы выращивать кабачки в современных теплицах, но экономика отечественных тепличных предприятий на эту культуру не рассчитана. «Пока к нам идет эта продукция из-за рубежа, наши инвесторы не смогут конкурировать по цене с импортом, — уверена эксперт. — Себестоимость производства кабачка даже в самых простых неотапливаемых теплицах получается значительно выше, чем в тех странах, откуда нам его традиционно поставляют». В то же время, если ввоз кабачков и другой плодоовощной продукции полностью закроют, у отечественных компаний вполне могут быть шансы окупить затраты, но тогда кабачки потребители будут покупать по 500 руб./кг.

