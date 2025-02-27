ИКАР понизил прогнозы урожая и экспорта пшеницы

Уменьшение экспортного потенциала стран Причерноморья привело к росту цен на пшеницу ГК «Агро-Белогорье»

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз экспорта пшеница в этом сезоне на 0,5 млн т, до 42,5 млн т из-за валютных колебаний, пишет «Интерфакс». «Курс рубля нас подводит», — пояснил агентству гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Также в сторону уменьшения пересмотрен прогноз урожая пшеницы. Ранее ИКАР оценивал перспективы ее сбора на уровне 77 млн т при негативном сценарии, 82 млн т — при умеренном и 87 млн т при позитивном, сейчас умеренный прогноз понижен до 81 млн т, позитивный — до 85 млн т. «Мы видим большой негатив аграриев по отношению к пшенице, который в конечном счете может повлиять на результаты, — отметил Рылько. — Речь, в частности, идет и возможном сокращении посевных площадей и о снижении внесения удобрений».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский на Зимней зерновой конференции в Белокурихе оценил потенциальный экспорт пшеницы в этом сезоне на уровне не более 42 млн т. В предыдущем рекордном сезоне отгрузки составили 55,5 млн т. По его прогнозу, с начала сельхозгода по февраль включительно на внешние рынки будет поставлено 34,3 млн т пшеницы — на 1,9 млн т меньше, чем сезоном ранее. Остаток к вывозу в марте-июне оценивается в 7,7 млн т. «В рамках квоты, которая начала действовать с середины февраля в объеме 10,6 млн т, согласно нашей оценке, будет экспортировано около 8,3 млн т и менее», — цитирует Павенского «Интерфакс».



Также Павенский отметил, что с июля по февраль отгрузки пшеницы из четырех основных стран-экспортеров Причерноморья (Россия, Украина, Румыния и Болгария) по сравнению с прошлым сезоном снизились с 57,5 млн т до примерно 55 млн т. «В целом общий экспортный потенциал пшеницы из Причерноморья с марта по июнь 2025 года составляет всего 16 млн т против 29 млн т в прошлом году. Эта ситуация уже привела к росту цен в Черноморском регионе на протяжении февраля», — сказал он. Ранее аналитики оценивали, что за месяц цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале-марте увеличились на $16/т.



На днях аналитический центр «СовЭкон» также понизил прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне на 0,6 млн т, до 42,2 млн т. Пересмотр отражает невысокие отгрузки: февральские поставки аналитики оценивают в 2 млн т против 4,1 млн т годом ранее и средним за пять лет показателем для этого месяца в 2,9 млн т. Оценка экспорта в 2025/26 сельхозгоду, наоборот, была повышена на 0,6 млн т, до 38,9 млн т на фоне низких темпов отгрузки сейчас и увеличению переходящих запасов.



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