РЗС: урожай зерна будет ниже, чем в прошлом году

Большая доля озимых в плохом состоянии — это не приговор Pixabay

В лучшем случае урожай зерна в этом году будет на уровне 2024-го — около 125 млн т, если не сработают риски, однако более вероятно снижение валового сбора, сказал в ходе пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Пока все прогнозы — это пальцем в небо. Но можно утверждать однозначно, что урожай будет ниже, чем полученный в 2024 году, потому что какой-то из рисков так или иначе сработает», — отметил он. Среди факторов, которые ведут к снижению урожая, Злочевский в частности назвал падение технологичности производства.



При этом, по его мнению, большая доля озимых в плохом состоянии (37%) — «это много, но не приговор». «Снег сошел, тепло, вегетация возобновилась. С одной стороны, это хорошо, потому что снег пополнил влагозапас, и это дает подпитку растениям. Но вегетация неактивная, поскольку температуры недостаточно положительные, растения в спящем состоянии, хотя при этом они укрепляются, выживаемость становится лучше в текущих условиях», — сказал он. Однако опасность могут представлять морозы сильнее минус 20 градусов, хотя синоптики их пока не обещают, уточнил Злочевский.



Вместе с тем, сошедший снег добавляет другие риски, так, например, в некоторых районах Поволжья сейчас на полях образуется ледяная корка. «Во-первых, при определенных условиях она может просто перерезать стебель растения, оно перестает питаться и гибнет. Во-вторых, под нею может начаться гибельное для урожая выпревание посевов», — предупредил Злочевский. И самый главный вопрос — каким окажется запас влаги весной. «Это дамоклов меч, который висит над растениями», — считает Злочевский.



Также глава РЗС сообщил, что союз понизил прогноз экспорта зерна в сезоне-2024/25 с 52 млн т до 47-48 млн т, включая 41-42 млн т пшеницы. Вывоз зерна в январе снизился в два раза по сравнению с январем прошлого года, что, по словам Злочевского, связано с повышением внутренней цены при достаточно низких мировых ценах. «Подросшая внутренняя цена на фоне достаточно низких мировых цен сожрала маржу экспортеров, и они достаточно резко снизили активность. Раньше экспортеры в случае такой несостыковки между ценами на внутреннем и внешнем рынках просто снижали закупочную активность, и это уменьшало внутренние цены, но это было в условиях высоких запасов. А сейчас запасов немного, и цены не снижаются», — пояснил он.



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