Площади под картофелем в этом году вырастут на 2,3%

Себестоимость производства картофеля по итогам 2024 года стала выше на 17% Pixabay

Российские сельхозорганизации и фермеры в 2025 году увеличат площади под картофелем на 2,3% (7 тыс. га), сообщает Минсельхоз. По предварительным данным, в прошлом году его урожай в организованном секторе составил 7,2 млн т — на уровне среднемноголетних значений. «Вместе с тем из-за возвратных заморозков прошлой весной, а также последующей засухи и обильных осадков в ряде регионов урожай картофеля снизился относительно рекордного уровня 2023 года», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). Минсельхоз напоминает, что на этом фоне было принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию до 150 тыс. т картофеля.



При этом себестоимость производства картофеля по итогам 2024 года выросла на 17%. Об этом сообщил заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Евгений Андреянов на выставке «Агротех: картофель, овощи и плоды». «Видим, что в 2024 году, по предварительным данным нашей ведомственной отчетности, производственная себестоимость выросла по всему “борщевому набору”, но при этом по картофелю она выросла больше всего — в цифрах порядка 17%. Но стоит отметить, что цена все-таки подросла и это нам немного помогло с рентабельностью», — отметил Андреянов (цитата по поле.рф). По его словам, производственная себестоимость картофеля в прошлом году составила 1006 руб./ц, а рентабельность, по предварительным данным, показала наибольший рост — с 12,8% до 26,8%.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что пока преждевременно оценивать рентабельность производства картофеля за прошлый год. «Что касается затрат: мы подтверждаем, что за последние годы они сильно выросли по ряду составляющих», — добавляет он. Так, продолжает Красильников, прежде всего возросли расходы на оплату труда — в 2-2,5 раза, и это не может не отразиться на себестоимости и конечной стоимости продукции. «При этом рост цен в оптовом и розничном сегментах обусловлен и эффектом низкой базы: урожай 2023 года продавался почти за бесценок», — говорит Красильников. Кроме того, отмечается рост затрат на семенной материал, средства защиты растений, сельхозтехнику и запчасти к ней. Также значительный вклад внесли погодные условия 2024 года — засуха была во многих регионах, в том числе ведущих картофелеводческих, и допзатраты на полив не могли не повлиять на себестоимость. Однако оптово-отпускные цены по урожаю 2024 года были близки к ценам урожая-2021/22, отмечает Красильников.



Картофельный союз ожидал, что рост площадей под картофелем в этом году будет более существенным на фоне относительно благоприятной ценовой ситуации, но, видимо, аграрии относятся к этому сектору растениеводства более осторожно, считает он. «Здесь важен ряд условий. Во-первых, рабочая сила — это доминирующий фактор. Также непонятная ситуация с ввозом посадочного материала из недружественных стран», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору». По его словам, квота на ввоз семян картофеля составит 12 тыс. т вместо 16 тыс. т в 2024-м. Однако, с большой долей вероятности, традиционные импортеры в этом году либо не стали подавать заявки на ввоз, либо же их предложения будут существенно скорректированы Минсельхозом. В результате, с учетом того, что Германия — один из основных экспортеров посадочного материала — не получила аккредитацию от Россельхознадзора, в этом сезоне на российском рынке будет присутствовать только Франция, и общий объем импорта «недружественных» семян может составить около 1 тыс. т против традиционных 11-13 тыс. т.



Ежегодно организованному сектору нужно 750-800 тыс. т семян картофеля, поэтому говорить о импортозависимости при объемах ввоза в 11-13 тыс. т неправильно, считает Красильников. «Да, на наших полях зарубежная селекция превалирует, но большая часть этих семян выращена уже на территории России», — добавляет он. При этом сохраняется высокая зависимость от импортных семян (и ввозимых, и локализованных) для промышленной переработки на чипсы и фри. Участники рынка считают, что в перспективе двух-трех лет они могут столкнуться со снижением качества сырья: оно будет выращено из более низких репродукций. «Это вызывает обеспокоенность и у переработчиков, и у производителей картофеля для переработки», — заключил Красильников.



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