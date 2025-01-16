В 2024 году инфляция оказалась выше прогнозов

Лидером удорожания среди продовольственных товаров в прошлом году стало сливочное масло М. Стулов

В декабре по сравнению с ноябрем 2024 года потребительские цены выросли на 1,32%, по сравнению с декабрем 2023-го — на 9,52%, сообщил Росстат. В том числе продовольственные товары по сравнению с ноябрем подорожали на 2,6%, относительно декабря 2023-го — на 11,05%. В 2024 году цены выросли на 8,45%, в том числе продовольственная инфляция составила 9,18%, говорится в материалах статведомства.



По итогам года инфляция оказалась выше ожиданий Минэкономразвития и Банка России. Первое при подготовке прогноза социально-экономического развития в сентябре ожидало ее на уровне в 7,3%, позднее курирующий вопросы экономики вице-премьер Александр Новак говорил, что рост цен по итогам 2024 года составит около 8% или чуть ниже. ЦБ прогнозировал инфляцию в коридоре 8-8,5%.



Среди продовольственных товаров лидером по уровню удорожания (декабрь к декабрю) стало сливочное масло, средняя цена которого в рознице увеличилась на 36,23%. В том числе в последний месяц года масло подорожало на 3,16%. Цены на плодоовощную продукцию в декабре увеличились на 22,09% в годовом выражении, относительно ноября — на 9,09%. Так, огурцы подорожали на 39,7%, томаты — на 17,7%, капуста — на 10,4%, виноград — на 7,2%, лук — на 6,1%, картофель — на 5,8%, яблоки — на 4,9%, чеснок — на 4,8%, бананы — на 4,4%, морковь — на 2,9%, свекла — на 2,8%.



Молоко и молочная продукция в декабре 2024-го относительно декабря 2023 года стали дороже на 15,74%, рыба и морепродукты выросли в цене в среднем на 14,93%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 13,22%, цена подсолнечного масла увеличилась на 12,69%. Мясо и птица подорожали на 5,99%, сахар — на 3,62%, крупа и бобовые — на 3,57%, макаронные изделия — на 2,85%. Яйца, которые лидировали по уровню роста цены по итогам 2023 года, в декабре 2024-го в годовом выражении подешевели на 11,16%.



За период с 1 по 13 января 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,67%. Больше всего продолжила дорожать плодоовощная продукция, цены на нее увеличились на 2,9%. В том числе огурцы подорожали на 8,6%, лук — на 2,8%, свекла — на 2,7%, капуста — на 2,6%, яблоки -на 2,1%, картофель — на 1,9%, морковь — на 1,6%, бананы — на 0,5%, томаты — на 0,4%.



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