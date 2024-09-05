Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с февраля 2023 года

По итогам года инфляция может составить 7,3-8% Е. Разумный

Впервые с конца февраля в России зафиксирована дефляция — потребительские цены на неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года снизились на 0,02%, следует из данных Росстата. С начала года инфляция составила 5,17%. В сегменте продовольственных товаров Минэкономразвития отмечает недельное снижение цен на 0,01%. По данным ведомства, дефляция на плодоовощную продукцию за этот период составила 1,66%: увеличились темпы снижения цен на овощи «борщевого набора», продолжили дешеветь яблоки и бананы, снизились темпы роста цен на огурцы. На остальные продукты питания темпы роста цен сократились до 0,13%. Замедлился рост цен на баранину и свинину, ускорилось снижение цен на мясо кур, на говядину темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели. Снизились темпы роста цен на масложировую и хлебобулочную продукцию. Цены на макаронные и крупяные изделия не изменились, продолжилось снижение цен на сахар и яйца.



По данным Росстата, за отчетную неделю наиболее активно среди продовольствия дорожали свежие огурцы — плюс 1,22%, с конца декабря цены на них снизились на 39,58%. Стерилизованное питьевое молоко подорожало на 0,59% (рост за период с декабря 2023-го по 2 сентября 2024-го — 7,51%), сметана стала дороже на 0,45% (плюс 5,31%), пастеризованное молоко — на 0,44% (плюс 6,1%), творог — на 0,35% (2,92%). Снижение цен с 27 августа по 2 сентября было зафиксировано на морковь — минус 4,57% (плюс 31,01% к уровню конца декабря 2023-го), белокочанную капусту — 4,33% (плюс 46,16%), столовую свеклу — 3,66% (рост на 33%), картофель — 3,52% (плюс 69,85%), а также яблоки — 1,74% (плюс 29,07%).

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что делать фундаментальные выводы по результатам недельного мониторинга не стоит: для такого расчета Росстат использует порядка 110 товаров и услуг, в то время как в оценке помесячного показателя участвуют более 550 номенклатур. Плюс, значение в 0,02% находится в рамках статистической погрешности. По словам эксперта, снижение потребительских цен в России обычно начинается в июле-августе с поступлением нового урожая плодоовощной продукции, что сейчас и происходит. Сезонная дефляция обычно завершается в конце сентября — октябре с активизацией импорта.



«С точки зрения инфляции есть позитивные сигналы в другом направлении: падают объемы кредитования, причем и у населения, и у экономических агентов, а депозитная база растет. Это значит, что люди перешли из потребления в сбережение. Следовательно, они меньше потребляют, а производители, если спрос сократится, будут снижать цену. Но фундаментальных выводов пока я бы не стал делать», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович. Тем более, продолжает он, ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин указывал на то, что факторов, которые сейчас разгоняют инфляцию, больше, чем замедляющих ее.



Центробанк может повысить ключевую до 20% и выше, если останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, также говорил Заботкин. Член правления ВТБ Виталий Сергейчук 4 сентября сообщил РБК, что банк ожидает повышения ключевой ставки до 20%. «Наш базовый сценарий — повышение ключевой ставки до 20% до конца года. Вероятнее всего, это произойдет уже в сентябре», — отметил Сергейчук в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по РБК). По мнению Остапковича, зафиксированная дефляция может привести к тому, что ЦБ не станет повышать ставку на ближайшем заседании.



Рост ключевой ставки в России начался в августе прошлого года, а эффект от этого, согласно экономической теории, происходит в течение трех-пяти кварталов. То есть эта стратегия сейчас должна начать работать, рассуждает Остапкович. Так было и в США, и в ЕС — снижение инфляции было зафиксировано через год и год и два месяца соответственно после роста ключевой ставки. «Тенденция к снижению инфляции просматривается», — добавляет эксперт. По его мнению, если ситуация с импортом, расчетам и логистикой не ухудшится, то по итогам года инфляция может составить 7,5-8%.



Опрошенные Банком России аналитики в сентябре оценивали инфляцию по итогам года на уровне 7,3%, в 2024-м — 4,8%. Таким образом, по сравнению с июльскими ожиданиями показатель вырос на 0,8 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 году и останется на этом уровне далее. Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке также выросли на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год — 17,1% годовых (рост на 0,3 п.п.). Он предполагает, что в сентябре-декабре 2024-го средняя ключевая ставка составит 19% годовых. Ожидания на 2025-й — 16,1% годовых, на 2026 год — 11,5% годовых.

