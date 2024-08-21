Цены на овощи в этом году могут быть выше прошлогодних

Погода влияет на качество и количество урожая Freepik.com

Сейчас на рынке овощей открытого грунта в целом все идет в стандартном режиме, несмотря на «сюрпризы» со стороны природно-климатических условий — ситуация в целом стабильна и соответствует сезонным трендам, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков. «Валовый сбор овощей так называемого “борщевого набора” на данный момент чуть больше уровня прошлого года, с учетом стабильных благоприятных погодных условий можно прогнозировать его дальнейшее повышение», — считает он. Однако, поскольку погода влияет на качество и количество урожая, более точные прогнозы по валовому сбору можно будет давать ближе к середине осени — к периоду более массового сбора, уточняет Казаков.



Заместитель гендиректора компании «Малино» Татьяна Губина говорит, что уборка овощей набирает темпы. «И идет она достаточно нервно в разных областях, которые являются “донорами” той или иной культуры, все зависит от погоды. Когда на рынке внезапно появляются определенные объемы продукции, возникает разброс цен. Например, по капусте в зависимости от региона цены в опте составляют от 30 руб./кг до 40 руб./кг. Это очень большая разница. При этом мы видим, что спрос превышает предложение», — подчеркивает она.



В целом, по наблюдениям Губиной, в этом году цены на все овощные культуры выше прошлогодних. «И мы надеемся, что эта тенденция сохранится», — добавляет она. Рост цен связан, во-первых, с очень низкой прошлогодней ценовой базой на все овощные культуры и картофель. «И, конечно, с этой точки зрения тот же картофель выглядит как драйвер инфляции. Но если смотреть на себестоимость производства овощей и на платежеспособность населения, то цены, которые складываются сейчас в опте, вполне справедливы — и для сельхозпроизводителей, и для потребителей, и для сегмента b2b», — подчеркивает Губина. Однако, добавляет она, цены на прилавке иногда сильно выше оптовых: например, картофель в отдельных торговых точках продается за 89 руб./кг. «Даже ранний картофель столько не стоил в опте», — подчеркивает она. Руководитель предполагает, что такая высокая цена может быть связана с дорогой логистикой.



«Малино» выращивает овощи на юге Подмосковья, картофель — в Московской и Тульской областях. «В этом году на севере Московской области было достаточно сыро, и это негативно повлияет на объемы овощей. На юге в наших хозяйствах было меньше погодных катаклизмов. В конце августа обещают жару, но с ней мы умеем справляться с помощью полива. Поэтому надеемся, что в наших хозяйствах на юге столичного региона уборка будет достаточно комфортной», — делится Губина.



По данным Минсельхоза на 14 августа, овощи в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах собраны с 43,9 тыс. га (24% от площади их сева) против 39,9 тыс. га годом ранее. Урожай составил 827,4 тыс. т — на 166,9 тыс. т больше, чем годом ранее. Средняя урожайность на 22,7 ц/га выше прошлогодней — 188,4 ц/га.



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