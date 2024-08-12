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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Урожайность картофеля пока выше прошлогодней

В ряде регионов жара негативно влияет на урожай

| Агроинвестор |

Производители картофеля рассчитывают на повышение закупочных цен
Производители картофеля рассчитывают на повышение закупочных цен

В России началась массовая уборка картофеля, в частности в основных ресурсных регионах — в Центре и Поволжье. Сейчас убираются посадки ранних сортов. «Урожайность в среднем по России показывает неплохие результаты — на одну тонну с гектара выше, чем годом ранее, — сообщил «» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. — То есть, уборка идет достаточно неплохо». Однако урожай ожидается ниже, чем в прошлом году. По прогнозу Минсельхоза, в этом году он будет на уровне 7,2 млн т против прошлогодних более 8,6 млн т.

Картофель выкопан на площади 21 тыс. га, или 7% он плана, это на 2 тыс. га больше, чем в прошлом году. Накопано 606 тыс. т, на 80 тыс. т больше, чем на эту дату годом ранее. В то же время, у Союза есть информация о том, что в ряде регионов отмечается негативное воздействие на урожай картофеля погодных условий, прежде всего, аномально высоких температур. Жара частично угнетала вегетацию картофеля, и предварительно картофелеводы делают выводы, что отборного клубня в этом году может быть меньше, чем ожидалось ранее, делится Красильников.

«Оптимальная температура для вегетации картофеля — 22-24 градуса выше нуля. А когда температуры достигают уровня + 28 и выше, клубень впадает в так называемую “спячку” и прекращает набирать массу. А в случае более высоких температур, которые отмечались в южных регионах — например в Ростовской, Астраханской областях температура почвы достигала + 50 градусов — картофель вообще начинает печься и уже не подлежит хранению и реализации в торговых предприятиях», — добавляет эксперт. Кроме того, высокие температуры увеличивают затраты картофелеводов на полив, что сказывается на себестоимости продукции. Красильников добавляет, что в этом году некоторые хозяйства из-за жары были вынуждены переходить на ночную уборку, которая тоже связана с дополнительными затратами на организацию труда.

«В этом году мы также наблюдали, что в одном и том же регионе может отмечаться разнонаправленное влияние погоды. Так, на примере Московской области — в Коломенском и Луховицком районах предприятия успешно приступили к уборке ранних сортов, а в Дмитровском районе, на севере региона, хозяйства столкнулись с переувлажнением почвы, которое негативно сказывается на темпах уборки урожая. Особенно сложно хозяйствам, у которых не было двойной мелиорации — осушения и орошения», — рассказывает эксперт.

Что касается ценовых ожиданий, то в Союзе прогнозируют определенный рост цен реализации из-за увеличения затрат на производство. «Неделю назад на Дне поля в Самарской области картофелеводы из Астраханской области делились, что они наблюдают увеличение закупочных цен и достаточно высокую активность со стороны покупателей», — говорит Красильников. Хотя, добавляет он, в сентябре-октябре ситуация может быть иной, и окончательные выводы и прогнозы на будущий сезон нужно делать по факту окончания массовой уборки.

События в Курской и Белгородской областях, где действует режим КТО и из приграничных районов эвакуируют людей, вряд ли сильно повлияют на валовой сбор картофеля, считает Красильников. «Там есть картофельные хозяйства, но эти регионы не входят даже в десятку лидеров по производству товарного картофеля, хотя в Курской области много клубня выращивается в частном секторе», — уточняет он.

Что касается овощей открытого грунта, то по состоянию на 7 августа с начала года в организованном секторе их собрано 603,5 тыс. т, что на 21,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Минсельхоза. Лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкария и Дагестан.

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