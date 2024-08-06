Минсельхоз: продэмбарго сделало российский АПК одним из самых конкурентных в мире

Российское сыроделие получило большой импульс после введения продэмбарго Е. Разумный

Десять лет назад, 6 августа 2014 года, президент Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», который запретил импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции или поддержали их. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. Этот период стал знаковым для российского агропромышленного комплекса, показавшего значительный рост производства, широкое внедрение передовых технологий и обеспечившего нашей стране лидерство на мировом продовольственном рынке по многим ключевым направлениям, отметил Минсельхоз.



«Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире, — отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводятся в сообщении ведомства. — Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям — это хорошо доказала ситуация 2022-2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений».



За 2014-2023 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым продуктам — 42,9%, сравнило министерство. Сбор зерновых за десять лет увеличился с 92,4 млн т до примерно 150 млн т, сахарной свеклы — с 39,3 млн т до 53,2 млн т. Производство масличных выросло в 2,3 раза — с 13,2 млн т до 29,9 млн т. Урожай картофеля по итогам прошлого года стал максимальным за последние 30 лет, достигнув 8,6 млн т в товаром секторе, что в 1,6 раза выше уровня 2013 года (5,4 млн т), приводит данные Минсельхоз. Объемы производства плодоовощной продукции выросли в 1,7 раза и в прошлом году достигли рекордных 7,5 млн т (в 2013 — 4,5 млн т), в том числе сбор тепличных овощей с 2013 года увеличился в 2,6 раза, до 1,64 млн т. Урожаи плодов и ягод выросли в 2,8 раза, до 1,9 млн т в прошлом году.



Производство скота и птицы на убой по сравнению с 2013 годом увеличилось на 35,6% и по итогам 2023-го достигло 16,53 млн т в живом весе. В том числе производство свиней выросло на 67,6% (с 3,6 млн т до 6,06 млн т), птицы — на 36,6% (с 5,2 млн т до 7,04 млн т). Валовой надой молока увеличился на 13,2% — с 29,9 млн т до 33,8 млн т. При этом надой на одну корову в сельхозорганизациях за десять лет стал на 80,7% больше и по итогам прошлого года достиг 8165 кг (в 2013-м — 4519 кг).



В секторе пищевой промышленности за десять лет выпуск растительного масла увеличился с 3,9 млн т до 9,8 млн т, мясной продукции — с 5,3 млн т до 9,8 млн т, макаронных изделий — с 1,05 млн т до 1,5 млн т. «Настоящий расцвет переживает российское сыроделие, которое получило большой импульс после введения продэмбарго. Производство сыров практически удвоилось за последние 10 лет (с 435 тыс. т до 801 тыс. т). Фактически за это время была создана новая индустрия, — оценивает Минсельхоз. — По всей стране появились сотни крафтовых производств с уникальной продукцией. Российские сыровары научились не только изготавливать пармезан, камамбер и буратту, но и создали множество собственных новых рецептов, предлагая сыры самого высокого качества». По оценке «Союзмолоко», только в сетевой розничной торговле представлено почти 9,5 тыс. наименований различных видов сыра.



Совокупный объем импорта молочной продукции сократился на 32,1%, при этом поставки из третьих стран были почти полностью замещены импортом из Белоруссии. В целом самообеспеченность молочными продуктами выросла с 77% до 87%, сообщает «Союзмолоко». По его данным, за время действия продэмбарго российские производители увеличили выпуск наиболее импортируемой до запрета молочной продукции — сыров (+132% с 2013 по 2023 год), сливок (+205%), сухого цельного молока (+221,8%), сухого обезжиренного молока (+104,2%). Объем инвестиций в перерабатывающий сектор молочной отрасли за последние 10 лет превысил 460 млрд руб., в сырьевой сектор было вложено более 1 трлн руб. Спрос в промышленном сегменте за это время увеличился на 14%, в том числе потребление сыров выросло на 42%, сливочного масла — на 32%, мороженого — на 35%, питьевого молока — на 6%, творога — на 8%, сметаны — на 10%.



«Период продэмбарго пришелся на этап трансформации молочной индустрии в целом, — оценил гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. — Санкции сыграли свою позитивную роль в ускорении развития сектора». По его словам, сейчас молочный сектор меняет вектор развития от импортозамещения к реализации экспортного потенциала: поставки продукции на мировой рынок превышают 1 млн т (в молочном эквиваленте), из них за пределы СНГ отгружается около 15-20%.



За прошедшие 10 лет финансирование мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства выросло со 198,1 млрд руб. в 2013 году до 442,6 млрд руб. в 2023-м.

Достижение самообеспеченности по многим показателям позволило сменить модель развития АПК с импортозамещающей на экспортноориентированную, напоминает Минсельхоз. Если в 2013 году в Россию ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем поставлялось на внешние рынки, то с 2020-го наша страна является нетто-экспортером. Так, по итогам прошлого года поставки за рубеж были на 24% больше объема импорта. В целом за 10 лет агроэкспорт увеличился в 2,6 раза и в 2023-м составил $43,5 млрд против $17,1 млрд в 2013 году. Россия отгружает сельхозсырье и продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженной рыбы, занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и ряду другой продукции.



Основными факторами роста экспорта российских товаров АПК стали господдержка, стимулирующая инвестиции в развитие сельского хозяйства, увеличение производства, конкурентоспособность цен и развитие внешнеторговых отношений, ранее говорил РИА «Новости» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Наибольшую долю в стоимостном объеме экспорта занимают зерновые культуры и масложировая продукция, на которые в сумме пришлось более половины экспорта по итогам 2023 года, и в ближайшее время они останутся основной экспортной продукцией АПК, считает он. «В то же время по итогам первых шести месяцев 2024 года отмечается рост объемов экспорта животноводческой продукции, что вместе с последовательным увеличением доли более дорогих продуктов глубокой переработки способно привести к увеличению доли этой продукции в структуре экспорта», — сказал эксперт.



«Сегодня нам предстоит сделать следующий шаг в развитии отрасли. В соответствии с майским указом президента к 2030 году необходимо нарастить производство продовольствия на четверть, а экспорт — в полтора раза (относительно 2021 года), — напомнила Оксана Лут. — Для этого в ближайшие шесть лет нужно сконцентрироваться на достижении технологического суверенитета АПК — ускоренном развитии селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов и ряда других направлений».



Несмотря на то, что Россия почти полностью обеспечивает население продуктами питания отечественного производства, у нас сохраняется зависимость от импорта сырья, посевного и племенного материала, компонентов кормов для сельхозживотных и птицы, ветпрепаратов, средств защиты растений, техники и оборудования, перечисляет партнер Kept, завкафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве Игорь Лебедев, слова которого приводит РБК. При этом он обращает внимание, что импортозамещение должно быть не полным, а адекватным рыночной ситуации и экономической логике: что дешевле импортировать, чем производить самим, лучше импортировать.



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