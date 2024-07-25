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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Доля рынка 20 крупнейших производителей сыра достигла 75%

Консолидация в отрасли будет продолжаться

| Агроинвестор |

Общий объем выпуска сыров и продуктов, произведенных по технологии сыра, по итогам 2023 года достиг рекордных 990 тысяч тонн
Общий объем выпуска сыров и продуктов, произведенных по технологии сыра, по итогам 2023 года достиг рекордных 990 тысяч тонн

Общее производство у 20 крупнейших российских компаний по итогам 2023 года достиг 75% от всего выпуска полутвердых сыров в России, следует из рейтинга, составленного «», Milknews и Streda Consulting. Лидерство сохраняют Юговской комбинат молочных продуктов (47 тыс. т, плюс 11% к 2022 году), ГК «Фудлэнд» (31,3 тыс. т, рост на 3,5%) и «Вимм-Билль-Данн» (, 23 тыс. т, на уровне 2022-го). В пятерку лидеров также вошла ГК «Вамин», которая поднялась с шестого на четвертое место благодаря загрузке нового завода и выпустила 19,8 тыс. т сыра (плюс 6,4%). Топ-5 замыкает мордовский холдинг, объединяющий СК «Ичалковский» и сырзавод «Сармич» с совокупным объемом 19,3 тыс. т (рост на 2,1%).

В рейтинг впервые вошла самарская компания АМП «Дамол» (ГК «Далимо», девятое место с 15,7 тыс. т), которая в последние годы приобрела несколько активов в сыродельной отрасли и завершила процесс их консолидации. Наибольшие темпы роста — на 49% — показала DMK Group, которая запустила свой второй завод в Воронежской области. С 16,4 тыс. т сыров она стала восьмой в рейтинге, поднявшись на пять позиций.

Драйверами роста консолидации в сыроделии в этом году стали два фактора: появление в рейтинге новых крупных игроков и опережающий рост лидеров рынка, реализовавших в последние два-три года крупные инвестиционные проекты. Так, существенно быстрее рынка росли « Групп» (плюс 42%, до 13,8 тыс. т- 13-е место), ГК «Молвест» (плюс 13,4%, до 14,4 тыс. т — 11-е место), «Азбука сыра» (плюс 13,1%, до 13,6 тыс. т — 14-е место), ГК «Сыробогатов» (плюс 9,4%, до 11,6 тыс. т — 16-е место). В последние несколько лет эти компании активно инвестировали в расширение мощностей и сейчас смогли обеспечить их загрузку, отмечают авторы рейтинга.

Общий объем выпуска сыров и продуктов, произведенных по технологии сыра, по итогам 2023 года достиг рекордных 990 тыс. т, превысив показатель 2022 года на 8,6%. За январь-май этого года выпуск увеличился на 10,9%, до 438 тыс. т сыров и сырных продуктов. «Сыры остаются самой быстрорастущей категорией в молочном сегменте. За последние пять лет его потребление увеличилось на 56%. Общее потребление сыров всех видов в 2023 году впервые за всю современную историю превысило 1 млн т, — оценил гендиректор «» Артем Белов. — Эта категория сегодня одна из наиболее инвестиционно привлекательных». Союз прогнозирует, что этот сегмент и в дальнейшем будет показывать высокие темпы роста.

Потребление сыра внутри страны сейчас составляет около 7 кг на человека в год при среднем уровне в европейских странах примерно 18 кг. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что на фоне роста доходов населения потребление сыров в России в ближайшие несколько лет продолжит увеличиваться. «Кроме того, усиливается контроль за оборотом сырных продуктов с заменителями молочного жира, что также дает возможность для роста доли натуральных сыров на рынке», — сказал он «Агроинвестру». Дополнительным стимулом для индустрии сыроделия будет развитие экспорта сыворотки и ее более глубокая переработка, продукты которой имеют хороший потенциал как на внутреннем, так и на мировом рынке.

По информации эксперта, у компаний, вошедших в рейтинг, есть потенциал для увеличения производства сыров — как в части загрузки свободных мощностей на уже действующих предприятиях, так и новых проектов по расширению мощностей, которые в ближайшее время будут выведены на рынок. «Соответственно, консолидация в отрасли, скорее всего, будет продолжаться, хотя и не такими темпами, как раньше», — прогнозирует Груздев.

В числе рисков в сегменте сыров он называет усиление ценовой конкуренции с поставками из Белоруссии, которые оказывают давление на цены и доходность в отрасли. Эксперт поясняет, что цены на сырое молоко в Белоруссии традиционно были ниже, чем в России, поэтому нашим компаниям, на фоне роста стоимости сырого молока и крайне умеренной инфляции все сложнее конкурировать с производителями из соседнего государства. «Второй фактор — макроэкономика: высокий уровень ключевой ставки, который ограничивает развитие отрасли, поддержание роста платежеспособности населения, курс рубля и доступность экспортных рынков и т. д. Сегодня крайне сложно прогнозировать на каком горизонте и как будут меняться эти параметры», — добавляет глава Streda Consulting.

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