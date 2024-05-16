В первом квартале производство молочной продукции выросло на 7%

Розничные продажи выросли почти на 14% год к году Pixabay

С января по март 2024 года производство молочной продукции увеличилось на 7% — за этот период было произведено более 2,9 млрд л (2,9 млн т) молочной продукции, в то время как за аналогичный период прошлого года было выпущено 2,7 млрд л (2,7 млн т), сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак»). Доля молока составляет 50% от общего объема производства за первый квартал, объемы его выпуска увеличились на 3,8%, до 1,4 млрд л (1,4 млн т).



Наибольший прирост в производстве молочной продукции был зафиксирован в сегментах мягкого, плавленого и творожного сыров. По данным «Честного знака», объемы выпуска этой продукции увеличились на рекордные 20%: если в первом квартале 2023 года было произведено 66 млн кг (66 тыс. т) такого сыра, то в первом квартале текущего года этот показатель уже достиг 79 млн кг (79 тыс. т). Значительный вклад в рост молочного производства России также внес творог: объемы его производства увеличились на 15% до 156 млн кг (156 тыс. т) за год. Единственным типом продукции, производство которого сократилось, оказался кефир. Если в первом квартале 2023 года было произведено 240 млн л кефира, то в текущем году на 1,3% меньше, 237 млн л.



Рост производства молочной продукции в стране обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, спрос на нее растет, что стимулирует увеличение объемов выпуска: по итогам первого квартала розничные продажи выросли почти на 14% год к году, рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина. По ее словам, еще одной важной причиной увеличения рынка является «обеление» отрасли после внедрения маркировки. Честные производители занимают ниши, освободившиеся от нелегальных игроков, что способствует открытию новых предприятий и увеличению объемов производства. Аналитические данные системы являются дополнительным инструментом для развития.



Маркировка на рынке молочной продукции начала внедряться в России с 2021 года. За это время, по данным ЦРПТ, доля фальсифицированных товаров снизилась с 30% в марте 2022 года до 0,5%, благодаря интеграции с информационной системой в области ветеринарии. С 1 мая 2024 года в крупной рознице для молочной продукции введен разрешительный режим на кассах: продажа нелегальной или просроченной продукции станет технически невозможной.



В апреле Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с просьбой продлить возможность продажи молочной продукции с неразборчивыми кодами маркировки. Речь шла о передаче информации о коде товара и дате производства каждой единицы молочной продукции в случае, если код маркировки не может быть прочитан. Без этой возможности розничная продажа продукции становится невозможной. Ранее было разрешено продавать до 2% товаров с нарушениями маркировки, однако это исключение действовало с 27 июля 2023 года по 1 апреля 2024 года.



Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отмечал, что данное исключение позволило установить системное взаимодействие торговых сетей, ЦРПТ и поставщиков для улучшения технологий нанесения маркировки, что привело к постепенному снижению доли продукции с нечитаемыми кодами. По его мнению, продление меры по обеспечению реализации такой продукции позволит гармонизировать эту работу без ущерба для торговли и потребителей, так как подобная продукция сопровождается всеми документами, подтверждающими безопасность и легальность ее происхождения.



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