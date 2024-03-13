«Толмачевское» открыло завод по переработке молока под Новосибирском

В последние годы молочная переработка среди всех отраслей пищевой промышленности занимала первое место по объему инвестиций Freepik.com

Завод по переработке молока агрохолдинга «Толмачевское» начал работу в пригороде Новосибирска. Там выпускается молоко, сметана, творог и кисломолочная продукция, которую планируют поставлять не только по региону, но и в другие части Сибири, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. Новый завод способен перерабатывать до 14,6 тыс. т молока в год. Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд руб.



Глава ГК «Толмачевское» Александр Кытманов, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что на новом заводе достигнут высокий уровень автоматизации и использования отечественного оборудования. «Процессы на заводе автоматизированы на 80%, оборудование на 96% произведено в России. Мы обеспечили запасные части и резервное оборудование. Но главное — мы производим молоко высочайшего качества, что подтверждают наши партнеры и объективные показатели», — сказал Кытманов.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов сказал «Агроинвестору», что в последние годы молочная переработка среди всех отраслей пищевой промышленности занимала первое место по объему инвестиций. Однако рост ключевой ставки ЦБ в два раза в прошлом году привел к настороженности инвесторов из-за удорожания заемного финансирования и повышения конкуренции за льготные кредиты. «Высокая ставка серьезно влияет на окупаемость проектов, а в некоторых случаях делает их неокупаемыми», — отметил эксперт. По его словам, сейчас инвесторы, которые получают льготные кредиты, продолжают реализацию инвестиционных проектов.



По его мнению, в 2024 году привлекательность молочной отрасли для инвесторов будет зависеть от двух аспектов. «С рыночной стороны, индустрия остается привлекательной, с потенциалом роста внутреннего рынка. Также есть потенциал замещения импорта в ряде сегментов. Прежде всего, по сырам и сухим молочным продуктам. Наблюдается и высокий потенциал экспорта. Это подтверждает 2023 год, когда наблюдался взрывной рост поставок биржевых товаров», — пояснил Белов. Вторым аспектом является высокая ключевая ставка. «Не думаю, что инвесторы сейчас кардинально пересматривают свои инвестиционные планы, но некоторые проекты увеличиваются с точки зрения периода реализации именно из-за усиления конкуренции за доступность инвестиционного кредитования», — заключил он.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что при текущей ключевой ставке сложно говорить о том, что отрасль переработки молока привлекательна для инвесторов. «Наблюдается подорожание оборудования, рост курса доллара, появление санкций, сложности с доступностью оборудования и так далее. Думаю, что проекты, которые уже начаты, будут завершены, а ожидать чего-то серьезного и нового при таких макроэкономических условиях маловероятно», — считает эксперт.



По данным «Союзмолоко», операционная себестоимость производства молока в январе 2024 года предварительно выросла к уровню января 2023-го на 14,6%. Если сравнить с началом 2017 года, то рост составил 72%. В течение 2023 года операционная себестоимость сырого молока оставалась выше уровня 2022-го в среднем на 5,3%, в декабре — на 18%.



Аналитики союза отметили, что в 2024 году перерабатывающий сектор продолжает демонстрировать положительную динамику, наблюдается увеличение производства молокоемких категорий продукции. Так, в январе производство сухого молока выросло на 5% до 7,8 тыс. т, сливок — на 29% до 28,4 тыс. т, сыров — на 16% до 68,9 тыс. т, сливочного масла — на 3% до 26,6 тыс. т. Также отмечается рост производства других категорий продукции: мороженого — на 15% до 25,7 тыс. т, творога и продуктов на его основе — на 9% до 65,2 тыс. т, йогурта — на 12% до 62 тыс. т, сметаны — на 0,3% до 47,5 тыс. т, кроме того восстановилось производство питьевого молока (+4% до 502 тыс. т). Одновременно выпуск кефира снизился на 1% до 76,9 тыс. т, СЦМ — на 18% до 4,6 тыс. т, «сырных продуктов» - на 2% до 16,4 тыс. т, сухой сыворотки — на 5% до 17,8 тыс. т.



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