ЦРПТ: в 2023 году цены на молочную продукцию оставались стабильными

В течение прошлого года россияне купли более 7,4 млрд литров молочной продукции Е. Разумный

Цены на молочную продукцию в России в четвертом квартале 2023 года оставались в основном стабильными по сравнению с предыдущим годом, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак»). Аналитики центра отметили, что цены на сметану, йогурт, сгущенное молоко и сливки, простоквашу остались неизменными за год. Некоторые молочные продукты подорожали незначительно — на 1%, включая ряженку, кефир, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко. Сухое молоко, сухие сливки и не весовой сыр подешевели на 9% и 5% соответственно.



По данным ЦРПТ, в течение прошлого года россияне купли более 7,4 млрд л молочной продукции. Продажи во втором полугодии увеличились на 5% по сравнению с первым. Розничные продажи остаются основным каналом сбыта, дистанционные продажи за это время возросли на 31%.



Аналитики «Честного знака» также составили рейтинг регионов по потреблению молочной продукции. Ведущим «молочным» регионом стала Вологодская область, где приходилось 81 тыс. л молочной продукции на тысячу жителей. Кировская и Московская области заняли второе и третье места соответственно. Другие регионы, такие как Свердловская область, Карелия, Новосибирская и Калининградская области, также вошли в топ по потреблению молочной продукции.



По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), которые есть в распоряжении «Агроинвестора», за декабрь цены на молочную продукцию выросли в среднем на 0,7% при подорожании продовольственных товаров в целом на 1,7%. В сравнении с уровнем декабря 2022 года цены на молочную продукцию увеличились на 0,5% (в целом на продовольствие — на 8,9%). В среднем в течение 2023 года цены на молочную продукцию были выше уровня прошлого года на 2,6% и сдерживали продовольственную инфляцию (в целом по продовольствию — рост на 4,6%).



По данным Росстата, с 13 по 19 февраля стоимость молочных продуктов увеличивалась незначительно: сливочное масло за это время выросло в цене на 0,31%, питьевое пастеризованное и стерилизованное молоко — на 0,42% и на 0,05% соответственно, сметана — на 0,05%, творог — на 0,19%, сыры (твердые, полутвердые и мягкие) — на 0,14%. В 2023 году розничные цены на молоко и молочную продукцию выросли всего на 0,5% при инфляции в 7,4%, сообщало статведомство.



В конце января на XV съезде «Союзмолоко» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что Минсельхоз примет все необходимые меры для обеспечения доступности молочной продукции по приемлемым ценам. Он призывал представителей бизнеса не допускать резкого роста цен на молочную продукцию, подчеркнув важность сохранения стабильности на внутреннем рынке. В случае нарушения этой стабильности, министерство будет вынуждено «принять непопулярные меры». По его словам, в 2023 году ситуация в отрасли стабилизировалась благодаря увеличению экспорта и внутреннего спроса на молочную продукцию.



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