Покупателем российских активов Danone может стать компания «Вамин» из Татарстана

В июле прошлого года активы Danone были переданы во временное управление Росимуществу А. Махонин

Французская компания Danone, чьи активы в России временно переданы под управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники и документы. По информации издания, «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров компании «Эйч энд Эн» (новое название бывшей «дочки» Danone в России) после того, как ее возглавил Якуб Закриев.



По данным FT, директором недавно созданной компании, принадлежащей «Вамин», является Айрат Мухамадеев, который направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В письме Мухамадеев выразил готовность заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. Из этой суммы 7,7 млрд руб. предполагается направить на обслуживание долга российской структуры.



Мухамадеев утверждает, что, согласно независимой оценке, «цена сделки представляет собой 56%-ную скидку к рыночной стоимости бизнеса». Он также сообщил, что Danone согласилась оказывать поддержку до конца июля 2024 года для обеспечения непрерывности работы российского бизнеса и сохранения высокого качества продукции для потребителей. Два источника FT подтвердили информацию о желании французской группы продать бизнес компании «Вамин». Сделка должна получить одобрение Минсельхоза и правительственной подкомиссии.



Хотя Danone оставалась законным владельцем активов после их передачи Росимуществу, компания потеряла управленческий контроль над бизнесом и, соответственно, полностью деконсолидировала свои подразделения с июля 2023 года, сказали «Агроинвестору» в пресс-службе французской Danone. «Нашей целью было обеспечить безопасность наших сотрудников, одновременно защищая активы и права Danone. Учитывая неопределенность и нестабильность ситуации, мы не можем комментировать ситуацию, но будем держать вас в курсе событий, когда придет время», — заявили в Danone.



Источник «Агроинвестора» в отрасли уточнил, что Росимущество является промежуточным акционером активов Danone, в дальнейшем они могут быть проданы. Вариантов продажи может быть несколько — профильному игроку вроде «Вамина», или по частям. По мнению собеседника, если сделка состоится, и Минсельхоз ее одобрит, то «Вамин» получит один из лучших молочных активов в стране с высококачественным оборудованием, брендами и профессиональной командой.



При этом гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова обращает внимание, что продукция Danone занимает первое место в конкурсе «Московское качество» в пяти категориях: «Молоко пастеризованное 2,5%», «Кефир 3,2%», «Йогурт питьевой с наполнителем», «Сметана 15%», «Творог обезжиренный».



После начала СВО Danone приостановила инвестиционные проекты и выразила намерение сократить присутствие в России. В июле 2023 года президент Владимир Путин передал иностранные доли в российской структуре компании под временное управление Росимущества. Тогда же руководителем ключевой «дочки» Danone в России — «Данон Трейд» - стал Якуб Закриев из правительства Чечни.



В июле прошлого года Danone объявила о списании своего российского бизнеса с баланса компании. Сумма списания составила около 200 млн евро, неденежная разница — примерно 500 млн евро из-за изменения курса рубля к евро. По данным Rusprofile, выручка «Данон Россия» за 2022 год увеличилась до 92,9 млрд руб. с 85,1 млрд руб. в 2021-м, в то время как чистая прибыль снизилась с 8,9 млрд руб. до 5,6 млрд руб. У «Данон Трейд» выручка в 2022 году составила 112,7 млрд руб. по сравнению с 109,9 млрд руб. в 2021 году, чистая прибыль сократилась с 1,4 млрд руб. до 612,7 млн руб. При этом возможный покупатель актива Danone в России — «Вамин» - в разы меньше по обороту: выручка компании в 2022-м составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб.



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