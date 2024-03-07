В России ускорилась годовая инфляция

С начала 2024 года рост цен остается выше целевого уровня Банка России Т. Кулистикова

Согласно обзору Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорилась до 7,59% с 7,58% неделей ранее. За неделю с 27 февраля по 4 марта она составила 0,09% после 0,13% на предыдущей неделе. В сегменте продовольственных товаров цены на фрукты и овощи снизились на 0,51%, в то время как на другие продукты питания инфляция осталась на уровне 0,14%. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2024 года инфляция в России составит около 4,5%, в 2023-м этот показатель был на уровне 7,42%



За январь-февраль 2024 года без учета сезонного удорожания плодоовощной продукции больше всего подорожала молочная продукция, говорит научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. Так, за два месяца пастеризованное молоко выросло в цене на 2,1%, сливочное масло — на 3,2%. Кроме этого, продолжился рост цен на бананы. По его словам, удорожание этих продуктов было ожидаемым — цены на молоко сейчас находятся на 4% ниже средних значений прошлых лет с учетом общей инфляции, производители пытаются компенсировать этот разрыв. Рост цен на бананы по-прежнему отражает прошедшее в 2023 году ослабление рубля и рост мировых цен на этот продукт.



Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко сказала «Агроинвестору», что с начала 2024 года рост цен остается выше целевого уровня Банка России. Со стороны структурных факторов для динамики инфляции все еще актуальны проблемы на рынке труда, удорожание логистики, волатильность курса рубля — издержки производства оказывают давление на цены. Эксперт ожидает, что в базовом сценарии среднегодовая инфляция в 2024 году составит 8%. Основной эффект от ужесточения монетарной политики будет наблюдаться в сегментах непродовольственных товаров и услуг (так как эти товары в большей степени зависят от темпов кредитования населения), спрос на продовольственные товары в 2024 году будет оставаться стабильным.



В марте вряд ли стоит ожидать снижения цен, сказал «Агроинвестору представитель аналитического отдела АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia). «На этом фоне ожидаем, что Банк России не будет торопиться со снижением ключевой ставки. Теоретически, в целях дальнейшего сдерживания роста цен, Центробанк даже мог несколько повысить ставку, о чем сообщалось после февральского заседания, но все же это маловероятный сценарий», — считает аналитик банка.



Он отметил, что одна из причин инфляции — рост издержек предприятий. Высокая ставка Банка России ведет к увеличению стоимости кредитов — банки больше не могут привлекать недорогое фондирование и предоставлять заемщикам кредиты по более выгодным ставкам. Согласно статистике Центробанка, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным организациям на срок более трех лет в декабре 2023 года, составила 13,86%. В условиях снижения доступности заемных средств бизнесу приходится бороться с издержками и повышать стоимость своей продукции, соответственно снижая доступность для конечного потребителя. Аналитики «Свой Банк» ожидают, что ключевая ставка Банка России продолжит давить на рынок кредитования и в 2024 году, поскольку руководство регулятора неоднократно отмечало, что переход к смягчению монетарной политики произойдет, когда регулятор увидит устойчивое снижение инфляции.



По обновленному прогнозу Банка России, средняя ставка в 2024 году ожидается на уровне 13,2-15,5%, что на 1 п.п. выше предыдущего прогноза. Центробанк регулярно указывает на продолжающееся инфляционное давление и сохранение повышенных инфляционных ожиданий и подчеркивает, что для возвращения инфляции к целевому значению 4-4,5% в 2024 году требуется продолжительный период жесткой монетарной политики, а значит, и высоких ставок. «Но мы все же полагаем, что ближе к концу первого полугодия 2024 года Банк России приступит к постепенному снижению ключевой ставки», — заключил аналитики «Своего Банка».



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая говорит, что на замедление недельного роста цен во многом повлияла динамика волатильных компонент — цен на плодоовощную продукцию и авиаперелеты. В целом текущие темпы инфляции по отношению к предыдущему периоду с декабря прошлого года существенно замедлились по сравнению с пиковыми значениями осенних месяцев (примерно до 5-7% в пересчете на год с учетом сезонности против 10-11% осенью). По мнению эксперта, на замедление инфляции влияет стабилизация и некоторое укрепление курса рубля с октября прошлого года и жесткая ДКП Банка России.



Что касается ускорения инфляции в годовом выражении относительно аналогичного месяца прошлого года, то оно пока продолжается за счет эффекта базы прошлого года, и этот эффект может продолжиться до конца второго квартала. В июле предстоит индексация тарифов ЖКХ (впервые с декабря 2022 года), в среднем по России рост составит 9,8%, что может внести краткосрочный вклад в инфляцию в этом месяце. С августа «Финам» ожидает замедления годовых темпов инфляции, и на конец года показатель в диапазоне 5-5,5%. «Однако прогноз инфляции всегда зависит от множества факторов, которые сейчас трудно предсказать. Это возможное увеличение бюджетных расходов по сравнению с утвержденными значениями, административные решения о дополнительных тарифах и сборах, динамика курса рубля, дополнительные логистические издержки во внешней торговле, урожай сельхозпродукции и цены на продовольствие в России и в мире», — заключила Беленькая.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

