ФАО: мировые кризисы могут привести к росту цен на продовольствие

Сейчас цены на основные виды сельскохозяйственной продукции возвращаются к своим нормальным значениям после пиков 2020—2022 годов А. Орлов

Из-за блокировки движением хуситов Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря возник кризис, который отрицательно сказывается на мировой торговле продовольствием и приводит к росту цен. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков. По его словам, стоимость перевозки грузов по этому маршруту выросла почти в четыре раза, а объем грузоперевозок уменьшился на 30%.



Глава офиса ФАО также отметил, что крупнейшие морские перевозчики отказались использовать маршрут через Красное море из-за блокады. Это привело к нарушению логистических цепочек, и владельцы грузов вынуждены искать альтернативные пути, что увеличивает расходы и продовольственную инфляцию. Кобяков также привел слова главного экономиста ФАО Максимо Тореро, который выразил опасения по поводу рисков, связанных с перемещением товаров через различные морские пути. После обострения конфликта в секторе Газа участники движения хуситов «Ансар Аллах» объявили о нанесении ударов по Израилю и запрете прохода судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. С начала ноября прошлого года они атаковали несколько гражданских судов в регионе.



Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов считает, что рост цен на продовольствие в 2024 году продолжится, однако темпы замедлятся относительно уровней прошлого года. Он сказал «Агроинвестору», что в России за 2023 год продовольствие подорожало на 8,86%, превысив уровень инфляции (7,42%). В 2024 году ожидается, что удорожание продовольствия будет в рамках общей инфляции (4,5% год к году). Таким образом темп роста цен на продукты значительно замедлится, резюмировал аналитик. Он также считает, что в большинстве развитых стран темпы повышения цен на продукты также замедлятся. В частности, в США, согласно февральскому отчету Food Price Outlook by USDA’s, в 2024 году прогнозируется замедление темпа роста цен на продукты до 2,9%. При этом в 2023 году цены на продукты питания выросли на 5,8%.



В России в январе в секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 1,26% месяц к месяцу. Снизились цены на мясопродукты, яйца и сахар, однако цены на овощи и фрукты увеличились. Полноценных данных по инфляции в феврале пока нет. С начала месяца по 26 февраля темп роста цен на продовольственные товары продолжил замедляться, он составил 0,86% относительно января.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, текущие кризисы окажут неравномерное влияние на динамику цен. «Проблемы с логистикой действительно могут поднять цены у получателей сельскохозяйственной продукции, однако в местах ее производства эти же проблемы будут снижать цены из-за сокращения спроса. Поскольку учет мировых цен и их сводных индексов опирается на цены производителей, я бы не ожидал их роста под влиянием названных факторов», — отметил эксперт.



Сейчас цены на основные виды сельскохозяйственной продукции возвращаются к своим нормальным значениям после пиков 2020—2022 годов, связанных с макроэкономической ситуацией в пандемийные годы, напомнил Терновский. По его словам, предпосылок их существенного роста не наблюдается, за исключением остающихся по-прежнему высокими цен на используемые в сельском хозяйстве ресурсы. «Эта ситуация пока не приводит к заметному сокращению производства, но в перспективе нескольких лет, если этот диспаритет не будет ликвидирован снижением цен на ресурсы, он будет компенсирован ростом цен на продовольствие», — уверен эксперт.



По его словам, традиционно в зоне глобального ценового риска находится мясная и молочная продукция — ожидаемый рост доходов в развивающихся странах может привести к существенному увеличению спроса, и как следствие — росту цен. Также напряженная ситуация наблюдается с ценами на сахар на фоне снижения его производства в Индии. «Вероятно, текущий период высоких цен не закончится до конца года, но тенденция к нормализации ситуации наблюдается на рынке в последний месяц», — добавляет Терновский.



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