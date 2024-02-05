ФАС предложила новую формулу расчета неправомерного повышения цен

ФАС должна разработать методику оценки воздействия сезонных факторов на цены М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла изменения в законопроект, который предусматривает запрет на установление неправомерно завышенных цен производителями и розничными сетями в случае значительного увеличения спроса на товары. Исходная версия проекта была направлена в правительство в декабре 2023 года и касалась ситуаций, когда цены на товары повышались более чем на 30% в течение 60 календарных дней, пишет РБК со ссылкой на скорректированный проект ФАС.



Согласно новым правилам, цена товара будет признана неправомерной, если в течение 60 дней она возрастет более чем на 5% от значения индекса потребительских цен (с декабря по декабрь) за соответствующий год при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами. К таким факторам относятся значительные изменения в спросе или предложении товаров, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие, сезонные колебания и другие факторы.



В январе 2024 года новый документ обсуждали на совещании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, пишет РБК. По результатам совещания он поручил ведомству доработать законопроект, включая определение критериев значительного увеличения спроса и методику оценки влияния роста затрат на цены. ФАС также должна разработать методику оценки воздействия сезонных факторов на цены и установить исчерпывающий перечень факторов, подтверждающих экономическую обоснованность повышения цен, а также методики их оценки. В работе над проектом будут участвовать Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский считает новое предложение трудно реализуемым. Кроме того, попытки запустить такой механизм создадут излишние проблемы для бизнеса. «Опыт установления предельных цен на социально значимые товары показал, что даже если критерии для начала регулирования выполняются, ограничение цен не используется, сложности с администрированием и угроза дефицита перевешивают социальный эффект», — пояснил он «Агроинвестору».



Предлагаемый порядок регулирования устанавливает более низкий порог принятия мер, это означает, что даже при идеальных намерениях неизбежны ошибки, например, в случае отклонения от сложившейся модели сезонности, что в случае с продовольствием случается очень часто, говорит Терновский. Он считает, что установление факта обоснованности повышения цен потребует глубокой работы с производителями, которые получат дополнительную административную нагрузку. При этом также исчезает регулирующая функция цен — они не смогут гасить ажиотажный спрос, который нередко возникает на продовольственном рынке.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что данный законопроект предполагает регулирование со стороны государства ценообразования по товаропроводящей цепи. «Фактически мы видим отказ от экономического постулата, что на высококонкурентных рынках цена устанавливается балансом спроса и предложения, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Ключевой риск, который видит бизнес, — это возможность привлечения к ответственности любого участника рынка без доказывания дополнительного состава (сговора, признаков картеля, превышения доли на рынке и монопольного положения)».



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