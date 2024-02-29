Минсельхоз отметил снижение цен на мясо птицы и ряд овощей

Цены на яйца снижаются благодаря заключению ценовых соглашений с производителями и продавцами Е. Разумный

Минсельхоз отмечает снижение цен у производителей птицеводческой продукции, а также уменьшение отпускных цен на ряд овощей, включая картофель, капусту и огурцы, говорится в пресс-релизе министерства. В частности, за последнюю неделю отпускные цены на мясо кур снизились на 0,1%, достигнув в среднем 157,02 руб./кг к 28 февраля, цены на яйца первой категории упали на 1,3% до 89,68 руб. за десяток, на яйца второй категории — на 1,1% до 80,03 руб. за десяток. «Текущая динамика цен у производителей также сказывается на розничных ценах, которые также снизились за неделю», — говорится в сообщении.



Стоимость огурцов за неделю снизилась на 2,5%, их цена стала на 2,4% ниже по сравнению с прошлым годом. Цены производителей на томаты сейчас на 3,8% ниже, чем год назад в это же время, сравнил Минсельхоз. Там отметили, что устойчивой ценовой ситуации способствует увеличение производства овощей в зимних теплицах: объем производства на 28 февраля увеличился на 3,2% по сравнению с прошлым годом, включая 108,6 тыс. т огурцов и 74,8 тыс. т помидоров.



Глава ФАС Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным также сказал о тенденции к снижению цен на куриные яйца, в частности благодаря заключению ценовых соглашений с производителями и продавцами. Ранее правительство приняло постановление, разработанное ФАС, которое позволяет регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок. По словам Шаскольского, на данный момент такие соглашения действуют в 34 регионах, где более 2,2 тыс. производителей и продавцов приняли ценовые обязательства.



Он также напомнил, что во второй половине 2023 года в связи с увеличением цен на мясо птицы была проведена работа с крупными производителями, что привело к снижению отпускных цен. «Мы также изучили причины изменения цен на куриные яйца. Было выявлено опережающее увеличение оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и рентабельности в оптовом сегменте», — подчеркнул глава ФАС. Он отметил, что в результате проведенной работы было возбуждено 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 10 регионах России, включая случаи заключения антиконкурентных соглашений и координации действий.



Согласно обзору текущей ценовой ситуации, подготовленному Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 20 по 26 февраля ускорилась до 7,58% с 7,57% неделей ранее. За неделю с 20 по 26 февраля на потребительском рынке наблюдалась инфляция на уровне 0,13%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составил 0,19%, в том числе на плодоовощную продукцию — 0,61%, а на остальные продукты питания остался на уровне предыдущей недели (0,15%).



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