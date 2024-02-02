«Руспродсоюз»: импортные яйца в основном идут на переработку

По данным на 2 февраля, средняя розничная цена десятка яиц в России составляет 130,3 рубля Pixabay

Импортные яйца, поступающие на российский рынок, в основном направляются на переработку. Об этом «Агроинвестору» сообщил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль инвестиционную привлекательность не обретает, а цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен, оказались не ниже российских даже при нулевой пошлине.



Для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным, отметил Леонов. «Цена должна либо покрывать затраты производителя, либо государство должно компенсировать разницу до желаемой им цены, а правильнее — помогать особо нуждающимся гражданам продовольственными пособиями, — рассуждает он. — Яйцо —сложная для планирования категория ввиду сезонности, выраженной в неравномерности производства в зимний и летний периоды, предновогоднего и пасхального всплеска спроса, а также отсутствия технологий переработки в продукцию длительного хранения».



Обеспечить ценовую стабильность в секторе помогло, скорее, партнерское заключение долгосрочных контрактов с федеральными розничными сетями по цене, гарантирующей доходность производства товарного яйца по году, вместо сталкивания птицефабрик в биржевые торги на понижение цены, что в условиях дефицита дало резкий рост, считает Леонов. На данный момент «Руспродсоюз» фиксирует снижение розничных цен: это признак того, что найдена равновесная точка спроса и предложения, и полка стабилизируется.



Однако при равных с другими странами и даже более высоких затратах (например, ввиду необходимости отапливать зимой птицефабрики), цены на яйца в России самые низкие в мире, продолжает он. Так, по данным на 2 февраля, средняя розничная цена десятка яиц в России составляет 130,3 руб., неделей ранее она была на уровне 131,6 руб. В первую неделю января яйца стоили 133,2 руб. за десяток.



С начала года в Россию было поставлено 69 млн яиц из Белоруссии, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период в 2023 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора. Еще 4,2 млн яиц было импортировано из Азербайджана и 5,6 млн из Турции. Ведомство не уточняет, как была реализована импортная продукция в России. В прошлом году в России было произведено 38,1 млрд яиц, что на 1,8% больше, чем в 2022-м.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что импортные яйца действительно необходимы рынку. «В психологическом смысле это (беспошлинный ввоз) был правильный шаг, так это был знак покупателям — мы думаем, как урегулировать ситуацию — и производителям — смотрите, мы хотим насытить рынок, не завышайте цены. Но российское яйцо и так очень дешевое в сравнении с импортом даже после подорожания, и сразу были опасения, что мало кому экспорт яиц в Россию был выгоден», — отметила эксперт. Рост цен на яйцо мог сделать привлекательным ввоз из каких-то стран, но цены повышались везде, добавила она.



В экономическом смысле вряд ли импорт значим, так как показатели поставок и внутреннего производства несопоставимы, продолжает Шагайда. По последним доступным данным, в ноябре российские сельхозорганизации реализовали яиц на 2,8 млрд руб. «На переработку идет малая часть товара. Кроме того, когда говорят об этом, могут иметь ввиду не переработку именно яйца и производство меланжа, консервированных желтков и т. п. , а выпуск майонеза, соусов, хлебопекарных и кондитерских изделий, и многие другие продукты, в составе которых есть яйца», — обращает внимание Шагайда.



Рентабельность производства яиц в 2022 году (последние открытые данные) составляла 2,4% без субсидий и 3,7% с субсидиями. «Производителям не позавидуешь — внутренний рынок в целом насыщен, экспорт маленький, рентабельность низкая, яйцо — социально значимый продукт, цена на который контролируется. Нужно помогать производителям яйца. Это отличный и конкурентный по сравнению с ценами в других странах продукт», — заключила Шагайда. По данным на 2022 год, уровень потребление яиц в России составлял 288 штук на человека в год, это выше уровня рациональной нормы в 260 яиц.



С 1 января в России были отменены пошлины на импорт куриных яиц. Эта мера была принята правительством из-за резкого повышения цен. По данным Росстата, они увеличились на 61,3%, что стало самым высоким темпом роста на продовольственном рынке. Однако жители различных регионов жаловались не только на дороговизну, но и на дефицит яиц в магазинах. После Нового года цены на этот товар начали снижаться.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

