Инфляция продолжила замедляться

Цены на яйца и курицу снижаются М. Стулов

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 16 по 22 января 2024 года составила 0,07%, неделей ранее она составляла 0,13%. Годовая инфляция на 22 января, рассчитанная на основе среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, оценивается на уровне 7,37%.



Согласно статистике, за неделю белокочанная капуста подорожала на 2,8%, морковь — на 1,9%, бананы — на 1,7%, свекла — на 1,5%, репчатый лук — на 1,1%, огурцы и яблоки — на 1%, сливочное масло и черный чай — на 0,5%, баранина, творог, поваренная соль — на 0,4%, мороженая рыба, подсолнечное масло и водка — на 0,3%, говядина, колбаса, молоко, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, пшеничная мука, хлеб, макаронные изделия — на 0,2%. Сосиски, сардельки, сметана, вермишель, рис, пшено, картофель стали дороже на 0,1%. В то же время цены на куриные яйца снизились на 1,4%, куриное мясо подешевело на 0,8%, томаты — на 0,4%, свинина — на 0,3%, сахар и гречневая крупа — на 0,2%, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 0,1%.



Также Росстат сообщил, что в 2023 году производители пищевой продукции (без учета напитков) в России увеличили цены на 2% по сравнению с предыдущим годом. В декабре цены снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем, что стало первым падением с января 2023 года. Стоимость продукции у производителей снижалась с июня 2022 года по январь 2023-го, затем началось их повышение. Годовой рост цен в декабре составил 9,2%



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сказала «Агроинвестору», что ощутимое замедление текущих темпов инфляции началось еще в декабре и продолжилось в первые недели января. По ее словам, один из факторов низкой инфляции января — сдвиг во времени во многих регионах традиционной для начала года индексации транспортных тарифов (ряд регионов, в том числе Москва и Московская область провели ее досрочно, а власти Петербурга объявили, что стоимость проезда в общественном транспорте не будет повышаться в 2024 году).



Говоря о недельной инфляции, Беленькая отметила, что на замедление общего роста цен во многом повлияла динамика цен на волатильные компоненты — снизились цены на яйца, курицу, свинину, сахар. Замедлился рост цен на овощи (наиболее сильно подорожавшая категория товаров с начала года), в том числе за счет снижения цен на томаты. «Можно отметить и замедление темпов роста цен по большинству компонент потребительской корзины, хотя недельные данные являются высоковолатильными. В частности, в категории непродовольственных товаров темпы роста цен за неделю близки к нулю, а с начала месяца значительно замедлились по отношению к декабрю», — сравнивает Беленькая.



Она пояснила, что здесь может сказываться укрепление курса рубля и влияние высокой ключевой ставки ЦБ на снижение доступности кредитования и сдвиг поведения потребителей в пользу сберегательной модели. Вышедшие накануне данные ЦБ по снижению инфляционных ожиданий населения (медианная оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции снизилась до 12,7% с 14,2% в декабре, а наблюдаемой инфляции — с 17% до 16,3%) Беленькая считает относительным прогрессом. «По-видимому, потребители позитивно отреагировали на замедление роста цен, особенно на “товары-маркеры” (курица-яйцо) и укрепление рубля. Однако это все еще весьма высокие значения инфляционных ожиданий — существенно выше тех 8-9%, которые были в период 2017—2019 годов, когда инфляция находилась вблизи цели ЦБ (4%)», — рассуждает она.



Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко сказала «Агроинвестору», что замедление инфляции в недельных показателях нельзя назвать устойчивым. С начала января рост цен в пересчете на год остается заметно выше целевого уровня Банка России. Со стороны структурных факторов динамики цен актуальны проблемы рынка труда, удорожания логистики, высокой волатильности валютного курса — давление на цены со стороны издержек производства сохраняется. «При этом спрос на продовольственные товары в 2024 году будет оставаться стабильным, а основной эффект от ужесточения монетарной политики будет наблюдаться в сегментах непродовольственных товаров и услуг (так как эти товары в большей степени зависят от темпов кредитования населения). Ожидаем, что в базовом сценарии по итогам 2024 года среднегодовая инфляция составит 8%», — заключила Тарасенко.



По словам Беленькой, данные ЦБ по мониторингу предприятий менее оптимистичны — ценовые ожидания предприятий выросли и обновили локальный максимум, несмотря на замедление увеличения издержек и отпускных цен третий месяц подряд и ухудшение оценок спроса. При формировании бизнес-планов на 2024 год участники мониторинга в среднем исходили из годовой инфляции 9,5% (это максимум за весь представленный на графике ЦБ период с 2019 года). Как отмечает ЦБ, «повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков».



Серьезной проблемой, по словам аналитика, остается «кадровый голод» - предприятия говорят об ухудшении ситуации с обеспеченностью кадрами, особенно в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Ряд предприятий готовы увеличивать зарплаты для решения этой проблемы при том, что рост зарплат в прошлом году (в реальном выражении около 7%) и так существенно опережает повышение производительности труда. Среди других компонентов затрат — логистика, стоимость бензина, увеличение стоимости кредитования. «Многое будет зависеть от бюджетного импульса текущего года и динамики курса рубля, которая пока является дезинфляционной, но есть риски ослабления курса рубля после весны. Жесткая денежно-кредитная также является дезинфляционным фактором. Ожидаем пик инфляции весной в районе 8% год к году и ее снижение во втором полугодии примерно до 5% к концу года», — заключила эксперт.



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