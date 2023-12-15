Центробанк снова поднял ключевую ставку

Роль льготного кредитования в АПК повысится М. Стулов

Совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 1 п.п. до 16% годовых, сообщил регулятор на своем сайте. Это уже пятое повышение подряд. Центробанк отмечает сохранение текущего инфляционного давления на высоком уровне, но прогноз регулятора по диапазону годовой инфляции по итогам этого года остался прежним (7-7,5%). «Инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона», — говорится в релизе. Одновременно ожидается, что рост ВВП в 2023 году будет выше, чем прогнозировалось в октябре, и превысит 3%. Это говорит о том, что рост российской экономики во второй половине 2023 года превысил ожидания Банка России в октябре, отметил регулятор.



Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов сказал «Агроинвестору», что решение Банка России повысить ключевую ставку до 16% было вполне ожидаемым. Главной целью регулятора сейчас является борьба с высокой инфляцией. По его мнению, данный шаг должен привести к дополнительному ослаблению экономической активности в стране, и Банк России, видимо, рассчитывает, что это будет способствовать ослаблению инфляционного давления.



Он также считает, что повышение ставки будет отрицательно сказываться на динамике кредитования — как розничного, так и корпоративного. Портфель кредитов юрлицам российских банков по итогам текущего года должен увеличиться на 17-18%, а в следующем году темпы его роста, как ожидается, замедлятся до 5-10%. «Многое будет зависеть от развития ситуации в экономике, дальнейшей траектории монетарной политики, геополитики и т. п. Соответственно, следует ожидать и замедления кредитования в агросекторе, где, вероятно, еще больше повысится роль льготных госпрограмм», — добавил аналитик.



Накануне президент Владимир Путин сказал, что по итогам 2023 года инфляция в России может достичь 7,5% или приблизиться к отметке в 8%. По данным Минэкономразвития, за неделю с 5 по 11 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция составила 0,2%, год к году — 7,47%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен почти сохранились на уровне прошлой недели.



Когда Центробанк поднял ключевую ставку в августе до 12%, эксперты говорили РИА «Новости», что господдержку комплекса АПК нужно увеличивать, ее доступность и размер в условиях резкого повышения ключевой ставки будет решающей в динамике продуктовой инфляции.

Рост ключевой ставки для аграриев в первую очередь означает сокращение доступа к кредитным деньгам, комментировала партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина, также опасаясь удорожания конечного продукта. Так, из-за роста недоступности оборотного краткосрочного кредитования аграриям будет сложнее закупать ГСМ, сельхозхимию, посадочный материал, а это означает меньший урожай либо то, что более дорогой кредит будет переложен в стоимость конечного продукта.



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