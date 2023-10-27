Центробанк повысил ключевую ставку до 15%

Минсельхоз ранее приостанавливал выдачу льготных кредитов из-за повышения ключевой ставки Е. Разумный

Совет директоров Центрального банка России (ЦБ) 27 октября принял решение о повышении ключевой ставки на 2 б.п. до 15%. ЦБ объяснил необходимость ужесточения денежно-кредитной политики тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и превышает ожидания регулятора. Внутренний спрос продолжает расти, превышая возможности расширения производства товаров и услуг, а кредитование остается на высоком уровне. Кроме того, снижение бюджетного стимула будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее.



Банк России будет принимать дальнейшие решения по ставке, учитывая фактическую и ожидаемую инфляцию, развитие экономики, а также риски, связанные с внутренними и внешними условиями и их влиянием на финансовые рынки, говорится в сообщении банка. Регулятор также обновил свой прогноз по годовой инфляции. Ожидается, что к концу 2023 года она составит от 7% до 7,5%, в то время как предыдущий прогноз составлял от 6% до 7%. С учетом денежно-кредитной политики, годовая инфляция должна снизиться до 4-4,5% в 2024 году и оставаться близкой к уровню 4% в дальнейшем.



По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, в корпоративном сегменте следует ожидать снижения доступности кредитования и увеличения значимости субсидируемых кредитных госпрограмм. Все это в итоге будет приводить к ослаблению экономической активности, считает эксперт.



Гендиректор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин сказал «Агроинвестору», что повышение ставки не прибавляет оптимизма инвесторам, тем более в отрасли АПК, где достаточно долгий периоды ожидания прибыли. «Данный фактор может негативно отразиться как на инвестиционной активности в отрасли, так и в целом на кредитовании сельхозсектора, особенно в части краткосрочных льготных кредитов, — считает Рагозин. — При этом, если не будет восстановлено субсидирование, то такие кредиты вообще могут исчезнуть, а коммерческие при такой ключевой ставке не компенсируются доходами от сельхоздеятельности в условиях растущих издержек».



В начале августа Минсельхоз приостановил прием новых заявок на льготное кредитование из-за повышения ставки ЦБ. Тогда речь шла о решении Банка России повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. 15 августа ставка была повышена до 12%. После этого директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов говорил, что повышение ключевой ставки ЦБ требует дополнительных средств для обслуживания льготных программ поддержки аграриев, Минсельхоз выражал надежду найти решение для возобновления льготного кредитования. В октябре ведомство сообщило о возобновлении льготного кредитования, на их субсидирование в сумме правительство дополнительно выделило 55 млрд руб.



В середине октября Минсельхоз разработал проект постановления, который предусматривает изменения в системе льготного кредитования. Согласно проекту, максимальная процентная ставка будет повышена до 7%. Кроме того, заемщики, участвующие в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-30 годы (ФНТП), получат дополнительные преференции. Согласно документу, предельная процентная ставка для краткосрочных и/или инвестиционных кредитов будет составлять от 1% до 7% годовых. Субсидирование льготных кредитов будет составлять 50% при ставке до 7%, или 70% при ставке 5%, начиная с 1 января 2024 года. При этом будут учитываться целевое использование средств и участие заемщика в ФНТП.



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