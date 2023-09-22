Объем субсидий на льготное кредитование АПК увеличат на 45 млрд рублей

Необходимость в дополнительном финансировании связана с повышением ключевой ставки ЦБ Pixabay

В связи с повышением ставки Центробанка, потребность в дополнительных средствах для кредитования сельскохозяйственного комплекса оценивается в 45 млрд руб. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет ТАСС. По ее словам, это позволит обеспечить в 2023 году не менее 40 тыс. льготных сельхозкредитов. Средства, которые поступают в федеральный бюджет от экспортных пошлин на зерновые и масличные, будут использованы в качестве источника финансирования. В ближайшее время будет принято решение о выделении средств, уточнила Абрамченко.



Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых на прошлой неделе, в августе регулятор повысил ее с 8,5% до 12%. Из-за роста ставки Минсельхоз приостановил льготное кредитование агросектора — как краткосрочное, так и инвестиционное. Глава министерства Дмитрий Патрушев на днях говорил в Госдуме, что благодаря совместной работе с Минфином были найдены источники дополнительного финансирования и льготное кредитование может быть возобновлено уже к концу сентября. Ранее ведомство допускало, что кредитование восстановится к концу года.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители говорили, что льготные кредиты являются единственной значимой серой господдержки, и многие из них брали такие кредиты по ставке, которая была ниже 5%. Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечал, что удорожание заемных денег будет негативно сказываться на экономике отрасли и приведет к сокращению рентабельности.



В конце августа гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков говорил РБК, что повышение ставки отразится прежде всего на количестве краткосрочных оборотных кредитов, которые берут аграрии во время сезона. Это, в свою очередь, повлечет снижение конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей. «Меньше будем брать кредитов, меньше будем строить фруктохранилищ, меньше будем конкурентноспособными с зарубежными производителями. Необходимо увеличить банк льготного кредитования для аграриев — вот какой выход», — отмечал Щербаков.



Программа льготного кредитования агросектора была запущена в 2017 году: с тех пор сельхозпроизводители могут брать краткосрочные (на один год) или инвестиционные (от двух до 15 лет) кредиты по ставке до 5%. Они выдаются на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию перерабатывающих предприятий.



В Минсельхозе меру не раз называли высокоэффективной и востребованной. Как отмечала замглавы министерства Елена Фастова, за первые пять лет действия программы объем выдачи краткосрочных льготных кредитов аграриям вырос кратно: если в 2017 году их было выдано на 137 млрд руб., то в 2022 году — уже на 913 млрд руб. Летом Минсельхоз предлагал повысить максимальную ставку по льготным кредитам с 5% до 7%, а также предлагал уменьшить размер субсидирования банкам с 100% до 70% ключевой ставки при выдаче краткосрочных кредитов. Однако затем проект был обновлен, новая версия предполагает, что теперь растениеводы, которые привлекают заемные средства на покупку топлива, семян, средств защиты растений, удобрений и других необходимых материалов, должны застраховать не менее 50% площади земельных участков, которые предназначены для сельскохозяйственных культур.



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