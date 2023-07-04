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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз с 2024 года откажется от стимулирующей субсидии

Это связано с достижением показателей Доктрины продовольственной безопасности

| Агроинвестор |

Изменение механизма господдержки, скорее всего, не приведет к сокращению ее объемов
Изменение механизма господдержки, скорее всего, не приведет к сокращению ее объемов

С 2024 года планирует объединить предоставляемые аграриям стимулирующую и компенсирующую субсидии. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова ранее в интервью «Российское газете» говорила, что показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты, цели по некоторым направлениям даже перевыполнены, а поэтому в дальнейшем стимулировании отрасли нет необходимости. 

С 2020 года компенсирующую субсидию выдают на поддержание достигнутых показателей «на голову скота, на гектар, на тонну», а стимулирующую — на развитие отраслей, которые регионы определили для себя приоритетными. Во время пандемии соотношение субсидий зафиксировалось на уровне 58/42% в пользу компенсирующей, но предполагалось, что постепенно от нее получится отказаться. Некоторый прогресс в этом вопросе был достигнут в 2023 году, когда объем стимулирующих субсидий впервые превысил объем компенсирующих: 31,7 млрд руб. против 26,7 млрд руб. Изменение механизма господдержки, скорее всего, не приведет к сокращению ее объемов.

Третий год подряд Россия сохраняет за собой статус нетто-экспортера продукции АПК: в 2022 году экспорт сельхозтоваров вновь превысил импорт, сальдо торгового баланса составило $5,5 млрд (в 2021 году — $2,8 млрд). По итогам сезона-2022/23 главными для внутреннего и внешнего рынка товарами — зерном и растительным маслом — Россия оказалась обеспечена более чем на 185% (при целевых показателях в Доктрины продбезопасности в 95% и 85% соответственно). Также аграрии на 153% обеспечивают потребности внутреннего рынка в рыбе и рыбной продукции (цель — 80%), по сахару и мясу — 103% и 101% соответственно. Только по молоку показатель еще не достигнут — 85% вместо 90%.


Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители пока не готовы оценить свое отношение к изменению в механизме поддержки, однако никто из них не назвал стимулирующие и компенсирующие субсидии основной мерой госпомощи. «Влияние трансформации мер государственной поддержки можно будет оценить по фактическим условиям и механизму предоставления субсидирования, — считает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. — В случае сохранения текущих объемов и направлений поддержки при объединении компенсирующей и стимулирующей субсидий мы не ожидаем отрицательного влияния на показатели отрасли». Сейчас «Степь» использует все доступные меры господдержки.

Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель говорит, что самая лучшая поддержка — это субсидии производителям сельхозтехники (постановление правительства №1432), но она была бы еще эффективнее в случае увеличения скидки до 50% на единицу техники. «Обеспеченность техникой, по крайней мере в нашем регионе, очень низкая», — добавляет он. 

По мнению гендиректора компании «Тамбовагропромхимия» Валерия Солопова, самая эффективная господдержка — это льготное кредитование. Кроме того, здесь самые прозрачные правила предоставления. «Конечно, тонкости в договорах есть: например, если банку не компенсируют разницу по ставке, то он может преподнести такой сюрприз — условно, вместо 5% придется заплатить коммерческую ставку в 15%. Но это будет нонсенс, и я пока о подобных прецедентах не слышал», — прокомментировал «» Солопов. При этом механизм субсидирования он считает не до конца прозрачным. По словам Солопова, бывает такое, что одна компания получила ее полностью, а другая — ни рубля. 

В то же время гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец говорит, что лучшей мерой поддержки для растениеводов была бы отмена экспортных пошлин и снятие ограничений на экспорт рапса и подсолнечника. «Мы покупаем по рыночным ценам ресурсы для производства, а по каким нам продавать урожай — диктует государство. Такого в рыночной экономике не бывает», — считает он.

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