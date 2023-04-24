Селекционеры предлагают субсидировать лишь те тепличные комплексы, которые используют отечественные семена

Отечественным селекционерам сложно конкурировать с зарубежными коллегами из-за разницы в мерах господдержки Pixabay

У российской селекции есть хорошие перспективы развития, но нет соответствующих мер поддержки от государства, считает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, основатель селекционно-семеноводческой компании «Гавриш» Сергей Гавриш. По его мнению, помочь отрасли могло бы выделение субсидий только тем тепличным комплексам, которые используют семена отечественной селекции.



Гавриш напомнил, что к 2030 году доля отечественных семян на рынке должна составлять не менее 75%. «Семь лет — это еще много, с одной стороны <...>. Сейчас мы продаем на 1-1,2 тыс. га защищенного грунта семян томата и огурца, это примерно 20-25% рынка России, и это все равно очень мало. Почему больше не продаем? Трудно: надо выдерживать конкуренцию с десятком голландских фирм <...>. Государство делает вид, что у нас рынок: вам надо — вы и продавайте, вы добивайтесь», — рассказал Гавриш. По его словам, нидерландские компании получают дотации на продажи семян за рубеж, российские семеноводы таких мер поддержки не имеют. Кроме того, обращает внимание он, покупая семена не отечественной селекции, тепличные комплексы делают вклад в развитии иностранной науки, а не российской.



Обеспечить российский рынок семенами — это не проблема, но нужно размножать конкурентоспособные гибриды, как минимум ничем не уступающие нидерландским. Только в таком случае переход на отечественные семена будет безболезненным, уверен Гавриш. «Надо все делать постепенно. Нужно вводить квотирование завоза зарубежных гибридов. Да, это кому-то не нравится, но многие тепличные комбинаты получают дотации от государства в 20% [от прямых понесенных затрат на создание комплекса], и взамен они ничего государству не дали. Хотите получать помощь — выращивайте отечественные гибриды <...>. Квотирование — это один из способов помощи отечественной селекции», — уверен Гавриш. Он считает, что тепличные комбинаты уже сейчас должны начинать переход на отечественную селекцию, так как это совсем небыстрый процесс.



Согласно Доктрине продовольственной безопасности, к 2030 году не менее 75% семян основных культур должны быть отечественной селекции. Продукция защищенного грунта не входит в данный перечень.

Также стимулом могло бы стать снижение НДС до 10% для тех, кто производит семена, а таких компаний в России не так много. «Государство должно помогать селекционным фирмам в решении их проблем <...>. Наши гибриды должны быть конкурентоспособными и как минимум не хуже, а по ряду показателей — лучше иностранных», — говорит Гавриш. По словам заместителя гендиректора ассоциации «Теплицы России» Владимира Подземельных, никто не против зарубежной селекции, но для того, чтобы у всех были равные условия, российским селекционерам нужна господдержка. Субсидии тепличным комплексам, по его мнению, должны давать только за использование семян отечественной селекции. Однако директор по агропромышленным производствам розничной сети «Магнит» Илья Гамов обращает внимание, что на рынке должны присутствовать гибриды, которые выберет потребитель, чтобы они были более конкурентоспособными. По его мнению, это позволит вытеснить импорт с российского рынка.



По словам исполнительного директора Плодоовощного союза Андрея Казакова, тепличная отрасль использует до 95% импортных семян, из которых получается востребованная на рынке продукция. При этом урожайность, товарные качества продукции, полученной из зарубежных семян, также на очень высоком уровне, которого пока невозможно достичь используя отечественную селекцию. «Напомню, что в последние годы в России вложено более 300 млрд руб. на создание самых современных в мире тепличных комплексов, предназначенных для производства продукции в том числе с использованием последних мировых достижений в части селекции томата и огурца. Резкий переход с импортных семян на отечественные приведет к банкротству тепличных комбинатов, которые заточены под иностранную селекцию и в финансовых моделях которых используется именно высокая урожайность и товарность продукции», — отмечает Казаков.



Российские селекционеры начали работу по импортозамещению, и даже те 5% рынка светокультуры, которые уже перешли на отечественные семена — уже хороший результат, продолжает он. По мнению Казкова, развитие отечественной селекции является хорошей новостью для рынка, но пока российские селекционеры могут заменить не более 5% импортных семян на рынке. Для увеличения этого показателя нужны как серьезные инвестиции в создание селекционно-семеноводческих центров (сейчас уже ведется работа в данном направлении), так и годы для выведения новых и действительно конкурентоспособных гибридов, предназначенных для производства продукции в самых современных теплицах. По указанным причинам Плодоовощной союз не поддерживает предложение о привязке субсидирования к стране происхождения семян.



Основной специализацией группы «Гавриш» является селекция сортов и гибридов овощных культур для промышленного производства, фермерских хозяйств и овощеводов-любителей. В состав компании входят пять селекционных центров в Московской и Тульской областях, Краснодарском крае и Иордании. С момента основания в 1993 году было создано более 1 тыс. сортов и гибридов.



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