Урожай картофеля в прошлом году в товарном секторе превысил 7 млн тонн Pixabay

В госреестре селекционных достижений около 500 сортов картофеля, из них более половины — отечественные, но самыми популярными являются всего 20 сортов, и все они — иностранной селекции. Об этом в ходе организованного «Агроинвестором» форума «“Магнит” и агробизнес: партнерство в интересах покупателей» рассказал президент Союза производителей картофеля и овощей Сергей Лупехин. По его словам, в конце прошлого года был принят закон о семеноводстве, основные его статьи вступают в силу в этом году. «Мы все должны адаптироваться к новым условиям <...>. Правительство России очень сильно обеспокоено обеспеченностью производителей семенным материалом. С это целью было принято решение к 2030 году довести самообеспеченность семенным материалам по некоторым культурам до 75%, а по картофелю — до 50%», — рассказал Лупехин.



Для развития отечественной селекции в 2018 году была принята соответствующая федеральная программа, она продлена до 2030 года, напомнил он. Благодаря ей было зарегистрировано почти 40 сортов картофеля. «Если прогнозировать, что каждый год будут подавать на регистрацию по 20-30 новых отечественных сортов, то к 2030 году можно получить более 200-250 сортов, то есть выбор будет огромный», — отметил глава союза. По его мнению, довести уровень использование отечественной селекции до 50% — достаточно сложная задача, чтобы добиться этого показателя, в том числе нужно иметь собственные сорта картофеля для переработки, которых пока нет.



Также Лупехин рассказал, что урожай картофеля в прошлом году в товарном секторе превысил 7 млн т, что привело к снижению цен и спроса на него. «Предлагаем торговым сетям более внимательно смотреть в сторону отечественных производителей, чтобы помочь реализовать те остатки, которые у нас присутствую, — сказал он. — Поскольку перед производителями будет стоять задача использования семян отечественной селекции, мне бы хотелось, чтобы мы с торговыми сетями обсудили помощь в реализации продукта отечественной селекции».



Кроме того, в ходе форума Лупехин рассказал, что, по данным Росстата, за последние 20 лет производство картофеля в ЛПХ снизилось на 20 млн т. «Мы предполагаем, что производство в ЛПХ продолжит снижаться, а доля товарного картофеля будет увеличиваться», — отметил он. Также в союзе считают, что через три-четыре года примерно равные объемы товарного картофеля будут идти в переработку и на реализацию потребителю.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

