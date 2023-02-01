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Структуры экс-сенатора могут купить крупные картофельные хозяйства

Их стомость может превышать 5 млрд рублей

| Агроинвестор |

Один из активов входит в тройку крупнейших производителей семенного картофеля в России
Один из активов входит в тройку крупнейших производителей семенного картофеля в России

Связанное с экс-сенатором Глебом Фетисовым ООО «АПК» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении производителей картофеля «Аксентис» и «Фермерское хозяйство Пуцко». Первая компания специализируется на производстве семенного картофеля, и, по собственным данным, управляет в Нижегородской области 6 тыс. га сельхозземель, лабораторией и тепличным комплексом мощностью 650 тыс. мини-клубней в год. «Фермерское хозяйство Пуцко» выращивает картофель, пшеницу и кукурузу на более чем 20 тыс. га в Брянской области, пишет «Коммерсантъ». Из ЕГРЮЛ следует, что эти компании также совместно владеют более 60% в астраханском поставщике картофеля ООО «МАПС» с земельным банком в 12 тыс. га.

Из ЕГРЮЛ также следует, что АПК через компанию «Иррико» владеет закрытым паевым инвестфондом «Сигнет — инвестиции 1» под управлением «Сигнет Капитала». Эта компания принадлежит Павлу Полухину, гендиректору консорциума «Губернский», бенефициаром которого считается Глеб Фетисов. Фонд также владеет агрохолдингом «Яхрома» с активами в Подмосковье и Тамбовской области и ставропольской ГК «Иррико». Общий земельный банк активов — более 40 тыс. га, где выращиваются картофель, овощи открытого грунта и зерно, сказано на сайте «Сигнет Капитала». Таким образом, получение контроля в еще трех хозяйствах позволит владельцу «Иррико» довести площадь сельхозземель до 80 тыс. га в шести регионах. 

«Аксентис» входит в тройку крупнейших производителей семенного картофеля в России, сказал «Коммерсанту» исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников. Хозяйство в Брянской области, по его словам, поставляет достаточно большой объем продукции на внутренний рынок, а МАПС — прежде всего производитель раннего картофеля. Он считает, что сделка позволит «Иррико» расширить присутствие во всех сегментах рынка. «С учетом ухода с рынка игроков производство картофеля и чипсов пользуется спросом. Но монопредприятия, работающие на одном картофеле, встречаются не так часто, так как нужно учитывать и соблюдение севооборота, и подстраиваться под конъюнктуру рынка», — отмечает управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова.

По ее словам, балансы «Аксентис» и «Фермерского хозяйства Пуцко» за 2021 год составляют 1,4 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно. «Ясно, что эти оценки не всегда объективны, и балансы могут подгоняться в том числе для получения кредитов, но, тем не менее, в отчетности видно, что эти предприятия работающие и прибыльные. Соответственно, их стоимость будет примерно в районе баланса», — прокомментировала «» Романова. По ее словам, отталкиваться только от стоимости земельного банка компаний некорректно, когда речь идет о работающем предприятии с персоналом, контрактами, основными средствами и др. Доли «Фермерского хозяйства Пуцко» находятся еще и залоге Сбербанка, поэтому для сделки потребуется его согласие. Но также новый владелец может погасить долги, и залог перейдет к нему, добавляет Романова. 

Партнер компании «» Альбина Корягина говорит, что оценить стоимость этих активов, не имея точной информации по условиям сделки, сейчас затруднительно. «Однако сами активы, на мой взгляд, очень интересные», — отмечает она. Так, «Аксентис» — производитель семенного картофеля — позволит полностью самообеспечить выстраиваемый холдинг посадочным материалом, создать бизнес полного цикла, обезопасив себя от рыночной зависимости. По ее словам, «Аксентис» обладает достаточно современным оборудованием и технологиями. Покупка же «Фермерского хозяйства Пуцко» и МАПС, связанных с «Аксентис», позволит удвоить земельный банк АПК, выводя его в топ производителей картофеля в России.

Красильников также обращает внимание на то, что фиксирует сокращение площадей в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) под картофель, производство культуры в ЛПХ снижается ежегодно на 1 млн т, а значит, доля товарного сектора в средней и долгосрочной перспективе должна расти. Однако, обращает внимание он, ценовая конъюнктура в отрасли остается сложной. По оценкам участников рынка, на 31 января 2023 года оптовые цены на картофель были на 35-40% ниже, чем годом ранее.

«На мой взгляд, время для покупки этих активов очень удачное. Входить на рынок сельхозпроизводства, конечно, выгоднее всего в момент проседания цен, которое мы наблюдаем сейчас в этом сегменте сельхозрынка», — прокомментировала «» Корягина. По ее словам, в первую очередь многие мелкие и средние хозяйства не выдерживают значительного падения цен и их финансовое положение резко ухудшается. Именно в этот момент можно купить хорошие активы по достаточно интересной цене, считает эксперт. «Я вполне допускаю, что АПК продолжит дальнейшую экспансию на рынке в этом и следующем году. Тем более, что на кону большие сельхозугодия на новоприобретенных российских территориях. СВО рано или поздно закончится, и встанет вопрос о структурном вхождении этого земельного банка в российский рынок», — говорит Корягина.

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Премия «Агроинвестор года-2022»

Победители премии будут объявлены 3 февраля.

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