Структуры экс-сенатора могут купить крупные картофельные хозяйства

Один из активов входит в тройку крупнейших производителей семенного картофеля в России Pixabay

Связанное с экс-сенатором Глебом Фетисовым ООО «АПК» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении производителей картофеля «Аксентис» и «Фермерское хозяйство Пуцко». Первая компания специализируется на производстве семенного картофеля, и, по собственным данным, управляет в Нижегородской области 6 тыс. га сельхозземель, лабораторией и тепличным комплексом мощностью 650 тыс. мини-клубней в год. «Фермерское хозяйство Пуцко» выращивает картофель, пшеницу и кукурузу на более чем 20 тыс. га в Брянской области, пишет «Коммерсантъ». Из ЕГРЮЛ следует, что эти компании также совместно владеют более 60% в астраханском поставщике картофеля ООО «МАПС» с земельным банком в 12 тыс. га.



Из ЕГРЮЛ также следует, что АПК через компанию «Иррико» владеет закрытым паевым инвестфондом «Сигнет — инвестиции 1» под управлением «Сигнет Капитала». Эта компания принадлежит Павлу Полухину, гендиректору консорциума «Губернский», бенефициаром которого считается Глеб Фетисов. Фонд также владеет агрохолдингом «Яхрома» с активами в Подмосковье и Тамбовской области и ставропольской ГК «Иррико». Общий земельный банк активов — более 40 тыс. га, где выращиваются картофель, овощи открытого грунта и зерно, сказано на сайте «Сигнет Капитала». Таким образом, получение контроля в еще трех хозяйствах позволит владельцу «Иррико» довести площадь сельхозземель до 80 тыс. га в шести регионах.



«Аксентис» входит в тройку крупнейших производителей семенного картофеля в России, сказал «Коммерсанту» исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников. Хозяйство в Брянской области, по его словам, поставляет достаточно большой объем продукции на внутренний рынок, а МАПС — прежде всего производитель раннего картофеля. Он считает, что сделка позволит «Иррико» расширить присутствие во всех сегментах рынка. «С учетом ухода с рынка игроков производство картофеля и чипсов пользуется спросом. Но монопредприятия, работающие на одном картофеле, встречаются не так часто, так как нужно учитывать и соблюдение севооборота, и подстраиваться под конъюнктуру рынка», — отмечает управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова.



По ее словам, балансы «Аксентис» и «Фермерского хозяйства Пуцко» за 2021 год составляют 1,4 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно. «Ясно, что эти оценки не всегда объективны, и балансы могут подгоняться в том числе для получения кредитов, но, тем не менее, в отчетности видно, что эти предприятия работающие и прибыльные. Соответственно, их стоимость будет примерно в районе баланса», — прокомментировала «Агроинвестору» Романова. По ее словам, отталкиваться только от стоимости земельного банка компаний некорректно, когда речь идет о работающем предприятии с персоналом, контрактами, основными средствами и др. Доли «Фермерского хозяйства Пуцко» находятся еще и залоге Сбербанка, поэтому для сделки потребуется его согласие. Но также новый владелец может погасить долги, и залог перейдет к нему, добавляет Романова.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина говорит, что оценить стоимость этих активов, не имея точной информации по условиям сделки, сейчас затруднительно. «Однако сами активы, на мой взгляд, очень интересные», — отмечает она. Так, «Аксентис» — производитель семенного картофеля — позволит полностью самообеспечить выстраиваемый холдинг посадочным материалом, создать бизнес полного цикла, обезопасив себя от рыночной зависимости. По ее словам, «Аксентис» обладает достаточно современным оборудованием и технологиями. Покупка же «Фермерского хозяйства Пуцко» и МАПС, связанных с «Аксентис», позволит удвоить земельный банк АПК, выводя его в топ производителей картофеля в России.



Красильников также обращает внимание на то, что Росстат фиксирует сокращение площадей в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) под картофель, производство культуры в ЛПХ снижается ежегодно на 1 млн т, а значит, доля товарного сектора в средней и долгосрочной перспективе должна расти. Однако, обращает внимание он, ценовая конъюнктура в отрасли остается сложной. По оценкам участников рынка, на 31 января 2023 года оптовые цены на картофель были на 35-40% ниже, чем годом ранее.



«На мой взгляд, время для покупки этих активов очень удачное. Входить на рынок сельхозпроизводства, конечно, выгоднее всего в момент проседания цен, которое мы наблюдаем сейчас в этом сегменте сельхозрынка», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина. По ее словам, в первую очередь многие мелкие и средние хозяйства не выдерживают значительного падения цен и их финансовое положение резко ухудшается. Именно в этот момент можно купить хорошие активы по достаточно интересной цене, считает эксперт. «Я вполне допускаю, что АПК продолжит дальнейшую экспансию на рынке в этом и следующем году. Тем более, что на кону большие сельхозугодия на новоприобретенных российских территориях. СВО рано или поздно закончится, и встанет вопрос о структурном вхождении этого земельного банка в российский рынок», — говорит Корягина.



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