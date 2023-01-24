Ситуация с обеспечением семенами в России крайне непростая Т. Кулистикова

Минсельхоз готовит предложение о квотировании импорта семян. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на XIV съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). «Мы ведем работу и выйдем сейчас на таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян, — уточнил он. — Нужно совместно с нашим бизнесом, совместно с нашими научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм. И это мы будем делать. Товарные семена будем несколько ограничивать, потому что необходимо создавать свои собственные».



«У нас рынок открыт для иностранной селекции. И ввозят, по сути, готовые формы, — отметил Патрушев. — Родительские формы нам никто не дает. Мы очень уязвимы в этой ситуации и, соответственно, будем предпринимать определенные действия, которые сподвигнут и иностранцев, и наших производителей все-таки завозить родительские формы».



Патрушев признал, что ситуация с обеспечением семенами в России крайне непростая, пока не достигнут показатель Доктрины продовольственной безопасности в 75%. В прошлом году, по оценке Минсельхоза, доля отечественных семян на российском рынке достигла 60%, говорила в середине декабря 2022-го директор департамента селекции и семеноводства агроведомства Ирина Лаврентьева. При этом по селекции семян ряда агрокультур, в том числе сахарной свекле и картофелю, показатели крайне низкие. Так, доля отечественных семян сахарной свеклы составляет 1,8%, картофеля — порядка 7%.



Позднее вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что правительство поставило задачу к 2030 году довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля до 50%. Она отмечала, что эти направления — самые уязвимые. Процесс замещения импортных семян идет очень медленно, признавала Абрамченко. По ее мнению, задачу усложняет то, что многие отечественные сорта и гибриды никогда не использовались в коммерческих целях.



В середине декабря 2022 года Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме говорил, что Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю. Однозначного решения по квотированию тогда не было, но определенные ограничения возможны, уточнял министр. «Если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию», — пояснял глава агроведомства.



В конце августа Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы. При этом министерство признавало, что в последние годы в России сложилась высокая зависимость от поставок иностранных семян. После этого Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, отметив, что считают ограничение импорта нецелесообразным и контрпродуктивным.



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