В первом полугодии инвестиции в основной капитал сельского хозяйства снизились М. Стулов

К 2024 году Россия вернет инвестиционную привлекательность. Такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» озвучил директор практики по оказанию услуг организациям АПК компании «Технологии Доверия» Антон Виноградов. Инвестиционный климат — это совокупность финансовых, социально-политических и экономических факторов, которые влияют на принятие решений об инвестировании в ту или иную страну или отрасль. Объективно, сейчас со многих точек зрения в России он не самый благоприятный, хотя, подчеркнул Виноградов, каждый инвестор сам принимает решение по поводу вложений в ту или иную страну, основываясь на собственном опыте и стратегии. Прежде Россия, напротив, была очень привлекательна для инвестиций иностранных компаний, добавил он.



Макроэкономические факторы и риски влияют на требуемую доходность на капитал. Несмотря на то, что в первом квартале произошел существенный рост доходности на капитал при инвестировании в России, сейчас ставка приблизилась к показателю начала года, что говорит о стабилизации экономической ситуации, ответил Виноградов. Также на инвестиционную активность влияет доступность заемного финансирования. По прогнозам «Технологий Доверия», к 2023 году ожидается стабилизация показателей, хотя снижение ставок по кредитам наблюдается уже сейчас.



Среди санкционных ограничений, негативно повлиявших на АПК, Виноградов назвал запрет на поставку высокотехнологичного оборудования, который накладывает сложности на ввоз и сельхозтехники, и оборудования для производства. Также в санкционные списки включены банки, транспортные суда, есть проблемы со страхованием. Все это затрудняет международную торговлю для наших агропредприятий, а с учетом мирового роста цен на продовольствие, экспорт сельхозпродукции сейчас особенно актуален, подчеркнул Виноградов.



Россия принимает меры для нивелирования санкционного давления, направленные, во-первых, на ограничение вывода капитала иностранными инвесторами в недружественные юрисдикции, во-вторых, на налаживание цепочек поставок, в первую очередь, параллельного импорта. Хотя на АПК санкционные ограничения напрямую наложены не были, тем не менее, санкции все равно оказали влияние на рост инвестиционных и операционных затрат в отрасли, сказал Виноградов.



В первом полугодии инвестиции в основной капитал сельского хозяйства немного снизились, однако, считает Виноградов, это было временным явлением, пока игроки ожидали установления новых правил игры. «Высокий уровень неопределенности всегда требует от игроков более внимательного анализа своих инвестиционных программ», — пояснил он.



И хотя кто-то из участников рынка решил отложить средства на «черный день» или подождать до лучших времен, есть и те, кто рассматривает сложившуюся ситуацию как окно новых возможностей. «АПК всегда был и остается стабильно растущим сегментом экономики», — обратил внимание эксперт. Уход иностранных игроков, необходимость импортозамещения — все это создает новые ниши и возможности. Поэтому, считает эксперт, по итогам года мы можем даже увидеть небольшой рост инвестиционной активности, который по мере восстановления экономики будет только усиливаться.



По прогнозам Виноградова, к 2024 году ожидается выход России из рецессии — к этому времени экономика приспособится к санкциям, произойдет импортозамещение, наладятся внешнеэкономические связи, возможно, мы увидим стабилизацию геополитической ситуации.



Наиболее привлекательные для инвестирования направления, по оценкам Виноградова, это производство генетического материала, семян, средств производства; удовлетворение внутреннего спроса по направлениям, в которых еще не достигнуты показатели продовольственной безопасности; реализация экспортного потенциала. Также в России активно будет развиваться рынок органической продукции — по разным оценкам, он будет расти на 10-15% ежегодно. Еще один перспективный для инвестирования сегмент — развитие передовых агротехнологий: дроны, точное земледелие, создание умных ферм. Наконец, добавил Виноградов, актуальным является развитие инфраструктуры — складской, хранения, железнодорожной, перевалочной.

