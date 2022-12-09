АПК в ЕАЭС за 10 месяцев вырос на 5%

Страны союза обеспечены продовольствием, но по отдельным позициям есть сильная импортозависимость ЕЭК

Рост АПК в ЕАЭС а январь-октябрь составил около 5%. Основной вклад в положительную динамику внесли Россия, Казахстан и Кыргызстан. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» рассказал директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономическая комиссии (ЕЭК) Армен Арутюнян. По его словам, уровень самообеспеченности продовольствием в странах Союза остается на прошлогодней отметке — около 95%. В целом, страны достаточно обеспечены продовольствием, но по некоторым позициям, например, ягодам и фруктам, есть сильная зависимость от импорта, решение этого вопроса уже прорабатывается. ​



«Сейчас стоит задача материально-технического обеспечения и улучшения логистической инфраструктуры, которая будет способствовать увеличению как взаимной торговли между странами ЕАЭС, так и доступа на рынки третьих стран», — сказал Арутюнян. По его словам, проблемы с логистикой были выявлены еще в пандемию. В этом году ЕЭК совместно с Евразийским банком развития подготовили концепцию развития общей товарораспределяющей сети в ЕАЭС, и финансовые инструменты для поддержки логистических сетей, складов и др. уже разрабатываются



Определенные проблемы остаются и в материально-техническом обеспечении АПК стран ЕАЭС, говорит Арутюнян. По его словам, зависимость от, например, импорта семян сахарной свеклы составляет 85%. Также есть сложности в других направлениях. Поэтому сейчас ЕЭК совместно с ВШЭ запускается ряд проектов, направленных на решение проблемных вопросов, для чего будут разработаны новые инструменты господдержки. «Также нужно улучшать технологические решения. Например, по посадочному материалу аквакультуры создается рабочая группа высокого уровня. В нее войдут компании, которые уже занимаются производством мальков и те, кто заинтересованы в инвестициях», — отметил Арутюнян.



Кроме того, в этом году был проработан новый инструмент (он еще согласовывается), который пока будет применяться только в промышленности: льготную ставку финансирования распространят на проекты, которые имеют интеграционный или кооперационный характер, то есть способствуют созданию совместных предприятий на территории ЕАЭС. Также Арутюнян рассказал, что в этом году была создана оперативная площадка, которая дает возможность помогать стране-участнице Союза в случае дефицита на ее рынке того или иного продукта.



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