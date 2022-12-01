Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на рынке АПК

Плодоовощная продукция сезонно дорожает А. Гордеев

Минсельхоз оценивает ценовую ситуацию на продовольственном рынке страны как стабильную, динамика цен находится в пределах сезонных тенденций, сообщила пресс-служба министерства. Традиционно для этого времени года наблюдается некоторое повышение стоимости ряда категорий плодоовощной продукции, что обусловлено сокращением предложения на рынке отечественных овощей открытого грунта, отмечает ведомство.



При этом отпускные цены на эту продукцию существенно ниже уровней на аналогичный период прошлого года — положительное влияние оказывает рост производства. Так, на 30 ноября цены производителей на капусту год к году были ниже на 46,7%, морковь — на 23,1%, картофель — на 32,6%, свеклу — на 28,2%, лука — выше на 3,3%. Томаты за год подешевели на 3,2%, огурцы подорожали на 1,2%.



Также, по данным министерства, на фоне увеличения производства наблюдается снижение цен на мясо птицы и свинину. За неделю они упали на 4% и 3,5% соответственно. Отмечался незначительный сезонный рост цен на яйца, при этом за год их стоимость снизилась на 5,4% и 3,4% для первой и второй категории соответственно.



По данным Росстата, с 22 по 28 ноября инфляция в России ускорилась до 0,19% с 0,11% неделей ранее, с начала года по 28 ноября потребительские цены выросли на 11,07%. Прирост цен на плодоовощную продукцию продолжил ускоряться, но меньшими чем прежде темпами: она подорожала на 2,9% после 2,7% на предыдущей неделе. В частности, средние розничные цены на огурцы увеличились на 12,1%, свекла стала дороже на 2,5% морковь — на 2%, томаты и лук — на 1,6%, картофель — на 0,9%, бананы — на 0,8%, капуста — на 0,7%, яблоки — на 0,2%.



Значительнее всего подешевел сахар — на 1,1%. Гречка потеряла в цене 0,82%, подсолнечное масло подешевело на 0,5%, чай — на 0,4%, куриное мясо — на 0,36%, макаронные изделия и шоколадные конфеты — на 0,22%, мука — на 0,2%, вермишель и сливочное масло — на 0,1%.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что в октябре годовая волатильность цен впервые с конца 2020 года вышла из зоны экстремальной. «Пока по годовому индикатору, который мы смотрим на 12 месяцев назад относительно сегодняшнего дня, она находилась в зоне умеренно высокой. Если смотреть на показатели по кварталам, то здесь волатильность цен в рамках нормальной с июня 2022 года», — сравнила эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что согласен с заявлением Минсельхоза о том, что ценовая ситуация в АПК сейчас стабильна. «Цены на зерно будут находиться на искусственно низком уровне, как и доходы производителей. Повышение цен будет в пользу переработчиков и оптово-розничного звена», — считает он.



Он отметил, что сейчас нужно учитывать индексацию стоимости коммунальных платежей с декабря: они вырастут и для предприятий хранения и торговли. Корбут считает, что если компании еще не заложили этот пункт расходов в цену, то скоро это произойдет. «Кроме того, приближается Новый год. Все, что пойдет на новогодний стол, будет дорожать», — предупредил он.



Ассоциация компаний розничной торговли ранее оценила, что продукты к новогоднему столу подорожали в среднем на 15-20%. Драйвером роста стали алкогольные напитки: стоимость импортных увеличилась почти на треть.



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