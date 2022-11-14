РСХБ: в 2022 году в эксплуатацию введут рекордные мощности овощехранилищ

Запуск новых хранилищ позволит предотвратить образование до 2 млн тонн пищевых отходов и потерь к 2025 году Е. Егоров

По оценке экспертов Центра макроэномического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка (РСХБ), объем овощехранилищ, введенных в эксплуатацию в России в 2022 году, составит 350 тыс. т единовременного хранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. Показатель 2022 года станет самыми высокими за последние пять лет.



Ранее наибольшее количество сельскохозяйственных хранилищ плодовоовощной продукции было введено в 2017 году (346,1 тыс. т). Для сравнения, введенный объем мощностей хранилищ для картофеля, овощей и фруктов в 2018 году составил порядка 174 тыс. т, в 2019 году — 147,8 тыс. т, в 2020-м — 298,1 тыс. т, в 2021-м — 263,8 тыс. т. При этом объемы новых хранилищ для картофеля, овощей и фруктов у организаций торговли в 2022 году составят порядка 15 тыс. т единовременного хранения, наибольшее количество таких мощностей, согласно данным Росстата, было введено в 2020 году — 60,8 тыс. т.



Руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что сегодня в России мощность единовременного хранения картофеля, овощей и фруктов составляет порядка 8,8 млн т. К 2025 году, по ее прогнозу, суммарный объем мощностей хранилищ может возрасти до 9,5 млн т. «Это позволит не только увеличить срок хранения отечественной продукции и реализовывать ее в межсезонье, но и существенно сократить долю пищевых отходов и сельскохозяйственных потерь в период хранения и реализации продукции, а также увеличить добавленную стоимость продуктов», — сказала Худякова.



В исследовании РСХБ отмечается, что улучшение условий хранения продукции напрямую влияет на уменьшение объемов образования пищевых отходов. Увеличение объемов хранилищ для организаций торговли, реконструкция и модернизация устаревших хранилищ позволят снизить негативное влияние на окружающую среду за счет сокращения перепроизводства и расходов на утилизацию отходов, отмечают аналитики.



Худякова отметила, что в России производственный цикл характеризуется более высокими показателями пищевых отходов, чем реализация товара. «Однако именно ритейл может внести значимый вклад в предотвращение образования пищевых отходов. Торговые сети, находясь в производственно-сбытовой цепочке между производителями, поставщиками и потребителями, способны значительно сократить количество образуемых пищевых отходов, в том числе с помощью оптимизации схем продаж, каналов сбыта и модернизации систем хранения», — добавила эксперт.



По оценке РСХБ, в структуре списания продуктов питания торговыми сетями в пищевые отходы лидерами являются плодоовощная продукция (50-60% от общего объема всей выбрасываемой продукции), молочные продукты (18-23%) и картофель (10-13%). Введение новых мощностей для хранения плодоовощной продукции в сельском хозяйстве и предприятиях торговли позволит предотвратить образование до 2 млн т пищевых отходов (или 300 тыс. т метана) в год к 2025 году, а также на треть снизить долю сельскохозяйственных потерь.

Сегодня в России среди действующих объектов хранения плодоовощной продукции порядка 70% занимают хранилища, требующие модернизации, оценивают аналитики банка. Они считают, что в перспективе ближайших трех лет реализация инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство объектов хранения плодоовощной продукции, будет иметь существенный потенциал, особенно на фоне господдержки этого направления.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что в России уже давно есть проблема с мощностями для хранения овощей. Сейчас, на фоне осложнившихся отношений с другими странными и западными поставщиками, она стала более острой. «Весь импорт столовых овощей можно на 100% заместить, проблема только в хранении товара. Цены, которые мы видим каждый год весной — следствие нехватки хранилищ современного типа», — считает эксперт. По ее словам, заявленных РСХБ мощностей в 350 тыс. т недостаточно для нашей страны. Кроме того, неизвестно, насколько технологически оборудованы эти хранилища.



Еще один вопрос — кто вводит эти хранилища. Если инвесторы, которые сами не выращивают овощи, то возникает много сложностей. «Они просто предоставляют место для хранения, а в России много мелких производителей, которые нуждаются в дополнительных услугах, например, предпродажной подготовке и продаже», — объяснила Решетникова. По ее мнению, владельцы мощностей должны предоставлять не только возможность хранения, но и заниматься кооперацией, встраиваться в производственную цепочку, как делают в западных странах.



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