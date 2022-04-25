Правительство повысит компенсации затрат на строительство овощехранилищ

По итогам прошлого года Россия обеспечивала себя овощами на 87% Ю. Эйвазова

Правительство повысит с 20% до 25% размер компенсации капзатрат агробизнеса на строительство и модернизацию овощехранилищ. Об этом на встрече с вице-премьерами сказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Глава кабмина отметил, что цены на материалы и оборудование для хранилищ выросли, что мешает их достраивать или модернизировать в срок.



Мишустин также сообщил, что подписано постановление, которое должно стимулировать увеличение производства картофеля и овощей. По его словам, по итогам 2021 года Россия была обеспечена отечественным картофелем более чем на 90%, что близко к индикатору доктрины продовольственной безопасности. По овощам показатель составляет почти 87%, сказал Мишустин, отметив, что потенциал для роста есть, в том числе за счет увеличения урожая в теплицах. В то же время рентабельность производства овощей ниже других агрокультур, подчеркнул он.



Чтобы помочь агробизнесу, правительство также корректирует правила предоставления субсидий регионам, добавил Мишустин. «На поддержку государства может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств. Частично компенсировать свои расходы за счет субсидий можно будет тем из них, кто внедряет агротехнологии как в открытом грунте, так и в теплицах», — сообщил премьер. По его словам, обновленные правила начнут действовать со следующего года.



Правительство рассчитывает, что принятые решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов питания по доступным ценам, в том числе овощей «борщевого набора», наиболее востребованных покупателями.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что повышение размера компенсации капзатрат — очень хорошая мера. Однако, по ее словам, главный вопрос сейчас — поставки импортного оборудования для овощехранилищ современного типа. «Несмотря на то, что отдельные холодильные системы собираются в России, их ключевыми узлами являются холодильные и вентиляционные системы. Без них создание микроклимата, поддержание нужной температуры и влажности невозможно. Соответственно, сохранить урожай до следующего сезона тоже нельзя», — объяснила эксперт.



По ее словам, без этого оборудования можно строить хранилище, но продукция сможет там храниться в нормальном состоянии до нового года. «У нас как раз дефицит именно мощностей для долговременного хранения — до весны-лета, тогда как мощностей для хранения продукции до нового года у нас уже достаточно.



Решетникова сказала «Агроинвестору», что необходимое оборудование можно поставить в Россию через третьи страны, однако это чревато удорожанием логистики. «Наверное, увеличение компенсации капзатрат нацелено как раз на возмещение этих расходов. Однако этих средств недостаточно. Если бы эта мера была введена год назад — было бы гораздо лучше», — считает Решетникова.

