Минсельхоз прогнозирует нехватку оборудования для овощехранилищ

Государство компенсирует компаниям часть затрат на строительство хранилищ Д. Сорокин

Согласно прогнозу Минсельхоза, на фоне нехватки поставляемого из-за рубежа вентиляционного, холодильного и энергоснабжающего оборудования в этом году есть риск срывов проектов строительства хранилищ для картофеля и овощей. Об этом на совещании с представителями крупных производителей картофеля сказал директор департамента растениеводства министерства Роман Некрасов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких участников встречи. Минсельхоз поднял эту тему, поскольку государство компенсирует компаниям часть затрат на строительство хранилищ.



Источник издания отметил, что под санкции ЕС попало не все оборудование, но с его завозом возникли проблемы из-за нарушенной логистики. По словам Некрасова, есть риск, что часть импортной техники не удастся приобрести и поставить в страну. Кроме того, из-за проблем с логистикой заметно подорожало оборудование, которое еще поступает в Россию, отметил чиновник.



Источник «Коммерсанта» считает, что проблема достаточно серьезная, так как импортное оборудование пока невозможно полностью заменить на российское, поскольку в его производстве также используются импортные компоненты. В Минсельхозе изданию сообщили, что отдельные сложности с поставками из-за границы компонентов и оборудования «решаются за счет оперативного изменения маршрутов и переориентации на альтернативных поставщиков».



По прогнозу Минсельхоза, в 2022 году урожай овощей открытого грунта может увеличиться с 5,26 млн т до 5,69 млн т, картофеля — с 6,73 млн т до 7,25 млн т.

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, потенциальная потребность в дополнительных и современных хранилищах для картофеля и овощей не очень высокая — порядка 1,5-2 млн т единовременного хранения. Современных хранилища, которые позволяют максимально продлить срок хранения овощей, оснащаются высокотехнологичных и дорогостоящим оборудованием, которое в основном импортируется, отметил он. «Многие зарубежные компании должны были быть задействованы в поставках оборудования, его монтаже и отладке. Сейчас эти вопросы висят в воздухе. Есть ряд компаний, которые «локализовали» образцы европейского оборудования в России, однако, я считаю, что они могут столкнуться с рядом проблем», — считает Красильников.



Он напомнил, что недавно правительство выделило дополнительно 5 млрд руб., которые будут направлены, в том числе, на субсидирование инвестиционных кредитов. «Средства будут направлены прежде всего на строительство селекционно-семеноводческих центров, которые по проектной документации привязаны к хранилищам для картофеля и овощей», — отметил Красильников. — Нужно отдать должное Минсельхозу и правительству. Потому что в последние пять-семь лет они направляли существенную господдержку по этому направлению. Хотя компенсацию затрат на строительство стоит увеличить с 20% до 70%».



В пресс-службе «Интерагро» (российский производителей оборудования для сельского хозяйства) рассказали «Агроинвестору», что компания предлагает клиентам решения для хранения картофеля, овощей и фруктов, которые включают компоненты как российских, так и иностранных производителей. «Для хранения овощей, где требуется только система вентиляции, мы предлагаем оборудование полностью российского производства. Подавляющее большинство производителей компонентов для систем хранения с охлаждением, которые мы используем в своих проектах на территории России, продолжают сотрудничать с нами в рабочем режиме», — уточнили в компании.



Там также отметили, что в текущей ситуации пришлось переориентироваться на аналоги компонентов, выпускаемые в дружественных странах. По оценкам компании, общая емкость хранилищ для плодоовощной продукции, которые «Интерагро» может реализовать совместно с партнерами за год, может составить от 100 тыс. т до 250 тыс. т. При этом предприятие готово наращивать объемы производства при необходимости, локализовать производство отдельных комплектующих в России.



На сегодняшний день в стране, по данным компании, не выпускаются некоторые критически важные компоненты такого качества, как этого требует современное хранилище. Это, в частности, относится к поршневым компрессорам и отдельным элементам управления. Однако компания рассчитывает, что в ближайшее время объем российского оборудования в проектах хранилищ будет приближаться к 70-80%. При этом производство некоторых комплектующих и агрегатов сопряжено со сложной разработкой и испытаниями, на которые могут уйти годы, также требуется серьезное финансирование.

