Россельхозбанк: потребление тепличных овощей не будет расти до 2025 года

В этом году урожай тепличных овощей может составить 1,8 млн тонн «ЭКО-культура»

Потребление овощей закрытого грунта, прежде всего томатов и огурцов, снижается второй год подряд, и позитивной динамики не прогнозируется до 2025 года. Об этом в ходе выставки Global Fresh Market сказал исполнительный директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Антон Тихонов, пишет «Прайм». Потребление начало уменьшаться в период пандемии коронавируса, затем стали влиять санкционное давление и инфляция, пояснил он. «С учетом прогноза роста ВВП на 2022 год мы ожидаем, что потребление и в 2022 году будет сокращаться», — цитирует его агентство.



Учитывая снижение доходов населения, в ближайшие годы Россельхозбанк не ожидает увеличения потребления овощей закрытого грунта за исключением сегмента салатов и зелени. По итогам 2022 года потребление может снизиться на 3%, при этом производство тепличных овощей вырастет на 7%, оценили аналитики банка.



При этом Тихонов отметил, что тепличная отрасль вошла в стадию зрелости, что характеризуется снижением рентабельности. В перспективе до 2025 года может быть введено еще около 700 га теплиц, которые окажут дополнительное влияние на рынок, отметил он. По словам эксперта, сейчас стратегия импортозамещения по томатам и огурцам уже исчерпана, однако она еще может быть реализована при выращивании перца, баклажанов, кабачков, а также зелени и салатов. По данным Минсельхоза, импорт томатов пока остается на высоком уровне, в прошлом году он составил 460 тыс. т. По огурцам ситуация гораздо лучше, в 2021-м было ввезено 55 тыс. т и в этом году поставки продолжили снижаться.



По данным Росстата, в первую неделю ноября томаты в рознице в среднем подорожали на 6,2%, огурцы — на 1,4%. При этом по сравнению с декабрем 2021-го они были соответственно на 19,4% и 36,3% дешевле.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов ранее говорил, что драйверами роста российского АПК в ближайшие годы станут отрасли, в которых рынок еще не насыщен. В частности, есть потенциал увеличения производства овощей и фруктов, по которым мы пока «отстаем от рекордных уровней потребления». В июне аналитики банка оценивали, что «при благоприятных условиях» к 2030 году потребление овощей в России может увеличиться до 115 кг на человека в год (в сумме овощи открытого и закрытого грунта, без картофеля), сейчас оно составляет 107-108 кг, писал «Агроинвестор». Правда, в ноябре 2020-го Россельхозбанк прогнозировал, что на средний уровень потребления 115 кг овощей Россия выйдет к 2028 году. Рекомендуемая Минздравом норма потребления овощей — 140 кг на человека в год, в том числе по 10 кг огурцов и томатов.



Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Global Fresh Market говорила, что в этом году Россия может достичь индикатора продовольственной безопасности по овощам, и приблизиться к цели в 90%. В первую очередь это произошло за счет роста производства овощей закрытого грунта, отметила она.



По данным агроведомства на конец октября, производство овощей защищенного грунта в России достигло 1,25 млн т, что на 6,8% больше аналогичного показателя за 2021 год. В частности, сбор тепличных огурцов вырос на 7,7% до 725,4 тыс. т, томатов — на 7,4% до 502,9 тыс. т. По прогнозу ассоциации «Теплицы России», в этом году урожай тепличных овощей будет рекордным и превысит 1,5 млн т. Минсельхоз оценивает потенциал сбора тепличных овощей на уровне 1,6 млн т.



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